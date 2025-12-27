Finansal piyasalarda 2025 böyle geçti: Ocak-Şubat-Mart

Finansal piyasalarda yılın ilk çeyreğinde, ikinci kez başkan seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomiye olası etkilerine yönelik kaygılar, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) enflasyonla mücadele kapsamında izlediği "şahin" politikaların ne zaman sonlanacağına ilişkin belirsizlik ve makroekonomik verilerden alınan karışık sinyallerle dalgalı bir seyir öne çıktı.

Dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumunun etkilerine yönelik belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon ikilemi de ekonomilerin ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

ABD Başkanı Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticari gerilimlerin küresel alana yayılarak ekonomiyi sekteye uğratabileceğine yönelik endişeler ve dünya genelindeki jeopolitik riskler piyasalarda risk iştahını törpülerken, yatırımcıların altın başta olmak üzere güvenli varlıklara yönelik talebini destekledi.

Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadeleye devam ettiği yılın ilk çeyreğinde, Fed, para politikasındaki "şahin" duruşunu sürdürdü.

Söz konusu dönemde Fed'in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler sınırlı seyrini korurken, ABD'nin ticari ortaklarıyla sorun yaşayabileceğine yönelik kaygılarla altının onsu rekor seviyelere ulaştı. Altının onsu çeyreğin son günü olan 31 Mart'ta 3 bin 128 dolara çıkarak rekor kırdı.

Avro Bölgesi'nde ise makroekonomik verilerde ekonomik aktiviteye dair yavaşlama sinyalleri aranırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Haziran 2024 itibarıyla başlattığı gevşeme döngüsünü yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü. Banka, çeyrek genelinde üç temel faizini toplam 50 baz puan indirerek, mevduat faiz oranını yüzde 2,50'ye, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de sırasıyla yüzde 2,65 ve yüzde 2,90'a çekti.

Aynı dönemde İsviçre Merkez Bankası (SNB) da politika faizini, ekonomiye destek için beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 0,25'e çekti.

Asya tarafında ise ABD ile Çin arasındaki tarife gelişmeleri gündemin odağına oturdu. ABD ile yaşanan tarife gerilimi küresel ticaretin seyrinde belirleyici olurken, para politikalarına yönelik gelişmeler de yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Bölgede Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararları öne çıktı. Banka, ocak ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 0,50 seviyesine yükseltirken, marttaki toplantısında ise değişikliğe gitmedi.

Emtia fiyatları 2024 yılı sonuna doğru dalgalı bir seyir izlerken, jeopolitik riskler, finansal koşullar ve arz yönlü faktörler petrol fiyatlarında oynaklığın sürmesine neden oldu. Söz konusu gelişmelerle, geçen yılın sonunda 74,7 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı, bu yılın ilk çeyreğinde 68,6 dolara kadar inerek Aralık 2021'den beri en düşük seviyesini gördü.

Brent petrolün varil fiyatı, 2025'in ilk çeyreğini, önceki yılın kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 azalışla 74,5 dolardan tamamladı.

2024 yılını 2 bin 623 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 19 artışla 3 bin 123 dolara kadar çıkarak rekor kırdı. Aynı dönemde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 35 baz puan düşerek yüzde 4,23'e inerken, yılın başında 108,5 seviyesinde bulunan dolar endeksi de ilk çeyrek sonunda yüzde 3,95 azalışla 104,2 seviyesine çekildi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi ilk çeyrekte 245,1 baz puana indi

Yurt içinde finansal piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası adımları, Kur Korumalı Mevduattan (KKM) çıkış süreci, rezerv gelişmeleri ve enflasyon görünümü yakından izlendi.

TCMB, 2025'in ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekti. Banka, mart ayındaki toplantısında ise politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e düşürdü.

İlk çeyrekte izlenen ekonomi politikaları sonucunda Türkiye'nin yurt dışı borçlanma ihalelerine yönelik artan ilgi, borçlanma faizlerinin düşmesini sağladı. Bu durum, uygulanan ekonomi programına güveni artırdı ve yatırımcı ilgisinin oluşmasına katkı sağladı. Bununla birlikte Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 245,1 baz puana kadar geriledi.

Bu dönemde Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) 779 milyar 4 milyon liraya düştü.

Bu gelişmelerle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın ilk çeyreğinde 8.872,75 ile 10.902,61 puan arasında dalgalı bir seyir izlerken, 2025'in ilk çeyreğini yüzde 1,74 düşüşle 9.659,74 puandan tamamladı.

Yılın ilk çeyreğinde finansal piyasalarda öne çıkan gelişmeler şöyle:

2 OCAK

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizliklerle yılın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

TCMB, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 53,25'e çıkardı.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralık ayında 0,1 puan düşerek 45,1 puana indi.

3 OCAK

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) 23 milyar 582 milyon lira azalarak 1 trilyon 129 milyar 899 milyon liraya düştü.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "Küresel enflasyondaki düşüş devam etmektedir. Hizmet sektöründeki enflasyon katılığı zayıflamakla birlikte enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

TCMB toplam rezervleri, 27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 137 milyon dolar azalışla 155 milyar 57 milyon dolara indi.

6 OCAK

TCMB, tüketici enflasyonu ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü bildirdi.

Almanya'da yıllık enflasyon, Aralık 2024'te beklenenden fazla artarak yüzde 2,6'ya yükseldi.

İngiltere hizmet sektöründe geçen yıl aralıkta yeni siparişler durma noktasına gelirken, hizmet sektörü tedarikçileri 2025 için hala temkinli olduklarını raporladı.

Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite 2024 Aralık'ta yavaşladı. S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin 2024 Aralık ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

7 OCAK

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı aralık ayında yüzde 2,4 seviyesine yükseldi.

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri yükselişini ikinci aya taşıdı.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı kasım ayında yüzde 6,3 seviyesinde belirlendi.

ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 6,2 artışla 78,2 milyar dolara ulaştı.

8 OCAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Jeopolitik gelişmeler hepimizin radarında ve yakından takip ettiğimiz bir husus. Şunun altını çizmek istiyorum, jeopolitik gelişmeler, Türkiye'nin artan jeopolitik önemini ortaya koyacak, 2025'te bu daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacak." dedi.

Almanya'da fabrika siparişleri, büyük siparişler alınmadığı için geçen yılın kasım ayında yüzde 5,4 geriledi.

9 OCAK

Merkez Bankası toplam rezervleri, 3 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 876 milyon dolar artışla 157 milyar 933 milyon dolara çıktı.

Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının 2024'ün son çeyreğinde 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

10 OCAK

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin toplam ihracatı, 2024'te yıllık bazda yüzde 6 artarak 19 milyar 209 milyon 997 bin dolara ulaştı.

13 OCAK

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini düşürme ihtimalinin azaldığına dair beklentiler nedeniyle Kasım 2022'den bu yana ilk defa 110'un üzerine çıktı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 871 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 443 milyon dolarlık fazla oluştu.

Çin Gümrükler Genel İdaresi, Aralık 2024 dönemi ve 2024 yılının tümünü kapsayan dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, 2024'te ihracat yıllık bazda yüzde 5,9 artışla 3,58 trilyon dolar, ithalat ise yüzde 1,1 artışla 2,59 trilyon dolar oldu. Dış ticaret fazlası yıl sonunda 992,1 milyar dolara çıkarken, tüm yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

14 OCAK

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilerin altında ölçüldü.

Yurt içinde geçen yıl 33 şirket halka arz edilirken, halka arzdan toplanan tutar 57,31 milyar lira oldu. Yatırımcıların halka arza toplam katılım sayısı ise 59 milyon 161 bin 692 olarak gerçekleşti. 31 Ocak 2024 sonunda 13,98 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değeri, 31 Aralık 2024 sonunda 19,83 trilyon liraya çıktı. Aynı dönemde toplam yatırımcı sayısı 34,23 milyondan 36,1 milyona yükseldi.

15 OCAK

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

ABD'de bankalar dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı. JPMorgan Chase'in net karı 2024'ün son çeyreğinde yüzde 50, Wells Fargo'nun yüzde 47 ve Goldman Sachs'ın yüzde 105 arttı. Bir önceki yılın aynı döneminde zarar bildiren Citigroup, kar açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye'de enflasyonun düşüşünü sürdürdüğünü söyledi.

16 OCAK

Avro Bölgesi, geçen yıl kasım ayında 16,4 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) 10 Ocak haftasında 23 milyar 236 milyon lira azalarak 1 trilyon 85 milyar 574 milyon liraya düştü.

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyümeye ilişkin tahminini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 2,7 seviyesinde sabit tuttu.

17 OCAK

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 27,07'den yüzde 27,05'e geriledi.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,4'e çıktı.

ABD'de sanayi üretimi, Aralık 2024'te yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonominin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyümesinin beklendiğini bildirdi.

20 OCAK

Donald Trump, ABD Başkanı olarak ikinci kez göreve başladı.

TCMB, 6 ve 12 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı (KKM) açma ve yenileme işlemlerinin bugünden itibaren sonlandırılmasına karar verdi.

Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

21 OCAK

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkan Vekili Mark Uyeda'nın, kripto varlıklar için kapsamlı ve açık bir düzenleyici çerçeve geliştirilmesi amacıyla yeni Kripto Görev Gücü kurduğu duyuruldu.

23 OCAK

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ilk toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekti.

KKM 38 milyar 99 milyon lira azalarak 1 trilyon 47 milyar 475 milyon liraya düştü.

24 OCAK

Japonya Merkez Bankası (BoJ) beklentiler dahilinde kısa vadeli politika faizini yüzde 0,5'e çıkararak 2008 küresel finansal krizinden beri en yüksek seviyesine yükseltti.

29 OCAK

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste 6. toplantısında politika gevşemesine giderken, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3'e çekti.

30 OCAK

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

KKM 26 milyar 34 milyon lira azalarak 1 trilyon 21 milyar 441 milyon liraya düştü.

ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile beklentilerin altında büyüdü.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin şimdilik zayıf kalmaya devam edeceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB), savunma alanında 4 boyutlu görüntüleme radarı, küçük entegre devreler ve kızılötesi sensör gibi çeşitli yeni projelere yönelik AR-GE faaliyetleri için 1 milyar avroluk kaynak ayırdı.

Avro Bölgesi'nde Kasım 2024'te yüzde 6,2 olan işsizlik oranı aralık ayında yüzde 6,3'e yükseldi.

Avro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla büyüme göstermedi.

Altının ons fiyatı, zayıf dolar ve ABD borçlarına ilişkin endişelerle 2 bin 798 doları aşarak rekor kırdı.

1 ŞUBAT

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine gümrük vergisi uyguladığını, artık ABD'nin de AB'ye gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Fed Yönetim Kurulunun eski bir kıdemli danışmanı olan John Harold Rogers, Çin yararına ticari sırları çalmak için komplo kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Almanya'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarını "AAA/A-1+" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.

2 ŞUBAT

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu.

3 ŞUBAT

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 5,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,06 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetinde yer alan ürünleri ve ağırlıklarını güncellerken, sepette bu yıl 407 madde ve 951 madde çeşidinin dikkate alınacağını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılına ihracatta çifte rekorla başladık. İlk rekorumuzu ocak ayı mal ihracatımızda gerçekleştirdik. Ocak ihracatımız yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolara yükseldi." dedi.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocak ayında 1,5 puan artarak 46,6 puan oldu.

4 ŞUBAT

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranını yüzde 8'den yüzde 12'ye yükseltti.

ABD Hazine Bakanlığı, yılın birinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 9 milyar dolar azalışla 815 milyar dolara düşürdü.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı, bu ülkeden ithal bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini bildirdi.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta 7 milyon 600 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Fitch Ratings, ABD'nin Meksika, Kanada ve Çin'den ithalata yönelik açıkladığı gümrük vergilerinin Donald Trump yönetiminin öngörülenden daha agresif bir ticaret politikası uygulayabileceğini gösterdiğini bildirdi.

5 ŞUBAT

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

6 ŞUBAT

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,5'e düşürdü.

10 ŞUBAT

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı.

12 ŞUBAT

ASELSAN, ROKETSAN, TAIS ve HAVELSAN, Endonezya'daki stratejik işbirliklerini güçlendirecek anlaşmalara imza attı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

13 ŞUBAT

TCMB ile Pakistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı aralıkta 4 milyar 650 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 466 milyon dolarlık fazla oluştu.

14 ŞUBAT

BDDK, daha önce 36 ay vadeye kadar 50 bin lira altı ihtiyaç kredisi kullanım limitini 125 bin liraya yükseltti.

17 ŞUBAT

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk kadınlarının bilimde ve teknolojide, girişimcilikte pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktığını belirterek, "105 teknoparkımızda faaliyet gösteren 11 bin firmamızda 31 bin, AR-GE ve tasarım merkezlerimizde 27 bin kadın, yenilikçi çalışmalarıyla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyor." dedi.

21 ŞUBAT

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattığını bildirdi.

27 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da uluslararası yatırımcılarla buluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1. Ulusal Havacılık Şurası'nın sona erdiğini belirterek, "Küresel havacılık ekosisteminde kendi kendine yeten, yön veren ve dünyada öncü olan bir sivil havacılık hedefine ulaşmak için 16 ana stratejik başlık altında 65 kısa, orta ve uzun vadeli proje belirledik." dedi.

ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile tahminlere paralel büyüdü.

28 ŞUBAT

Türkiye ekonomisi, 2024 yılında yüzde 3,2 büyüme gösterdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya yönelik kredi programının yedinci incelemesini tamamlarken, Kiev yönetimiyle yaklaşık 400 milyon dolarlık ödeme için anlaşmaya vardı.

1 MART

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırının yüzde 0,5'e düşürüldüğü ve istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı bildirildi.

3 MART

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı şubat ayında yüzde 2,4 seviyesine düştü.

4 MART

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, hazırladıkları Avrupa'nın yeniden silahlanması planı ile yaklaşık 800 milyar avroluk savunma harcamasının harekete geçirilebileceğini söyledi.

New York borsası, ABD'nin Meksika, Kanada ve Çin'e uyguladığı tarifeler nedeniyle küresel ticarette gerilimin artması sonucu günü sert düşüşle tamamladı.

ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmaya başlanırken, Çin mallarına uygulanan mevcut gümrük vergileri de 2 katına çıkarılarak yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildi.

5 MART

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) yoluyla ülkeye gelen otomobilleri, Kanada ve Meksika'ya uyguladığı yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerinden bir ay süreyle muaf tutacağını duyurdu.

6 MART

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekti.

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda durgun büyüme ve düşen enflasyon oranı karşısında altıncı faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Buna göre, banka mevduat faiz oranını yüzde 2,75'ten yüzde 2,50'ye indirdi. ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,65 ve yüzde 2,90'a çekti.

7 MART

ABD Başkanı Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu malların 2 Nisan'a kadar muaf tutulmasını öngören düzenlemeleri imzaladı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (SEDDK) Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde değişikliğe gidilerek, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 1 milyon 272 bin TL'den 1 milyon 704 bin 162 TL'ye yükseltildi.

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 151 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'ten yüzde 4,1'e çıktı.

12 MART

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulaması yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek tarifelere başlamasının ardından 26 milyar avroluk karşı önlem uygulanacağını bildirdi.

İngiliz çelik sektörü birliği UK Steel, ABD'nin sektöre yönelik gümrük vergilerinin kötü sonuçları olacağı ve istihdamı tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Kanada yönetimi, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme olarak, ülkeden yapılan 29,8 milyar Kanada doları tutarındaki ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı.

Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 2,75'e çekti.

14 MART

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta 57,9'a inerek Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

17 MART

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), BankPozitif'in Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verildiğini bildirdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 3,1'e yükseltti.

18 MART

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin başlattığı ticaret savaşı nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e, gelecek yılki beklentisini ise yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye indirdi. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6, gelecek yıl ise yüzde 3,5 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

19 MART

Japonya Merkez Bankası (BoJ), piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 0,50 seviyesinde sabit bıraktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kalkınma ve yatırım bankalarının bir kişi ya da bir gruba vereceği kredilerin ana sermayelerine göre sınırlandırıldığını bildirdi.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), payları borsada işlem gören ortaklıklar ile bağlı ortaklıkların yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğini duyurdu.

20 MART

Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3,1 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranının ise yüzde 3,6'da sabit tutulduğunu bildirdi.

TCMB, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini, ekonomiye destek için beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürdü. SNB'den yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan düşürülerek yüzde 0,25'e çekildiği bildirildi.

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), indirimlere ara vererek politika faizini sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulunun politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25'te tutmaya karar verdiği belirtildi.

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,5'te sabit tuttu.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yaptığı ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltirken, politika faizini yüzde 42,5'te, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'de sabit tuttu. TCMB tarafından yapılan Para Politikası Kurulu Ara Toplantı Kararına ilişkin duyuruda, Fatih Karahan başkanlığında Kurulun, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandığı belirtildi.

TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini bildirdi.

21 MART

Borsa İstanbul'da değer kaybının yüzde 5'i aşması sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışırken, işlemlerin saat 11.22'de yeniden başlayacağı bildirildi.

Borsa İstanbul'da değer kaybının yüzde 7'yi aşması sebebiyle bugün ikinci kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışırken, işlemlerin saat 11.57'de yeniden başlayacağı bildirildi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 21'de sabit bıraktı.

TCMB, vadesi 91 güne kadar likidite senetlerinin ihraç edilmesine karar verildiğini bildirdi.

23 MART

TCMB yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

SPK, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle bazı tedbirler açıkladı. 24 Mart 2025'ten 25 Nisan 2025 seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildi.

Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney, parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçime gidileceğini açıkladı.

24 MART

Almanya merkezli yazılım şirketi SAP'ın piyasa değeri 314 milyar avroya yükselerek, Danimarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk'i geride bıraktı.

25 MART

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 1,1 milyar avro değerindeki sendikasyon kredisi sürecini ilk kez "Hazine garantisi olmadan" başarıyla tamamladı.

Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların grevi nedeniyle 31 Mart'ta gidiş yönlü planlanan bütün seferler iptal edildi.

BDDK, bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanınmasına, geri alımda alınan hisselerin çekirdek sermayeden düşülmemesine karar verdi.

26 MART

Bakırın libre fiyatı, tarife ve arza yönelik endişelerin yanı sıra Çin'de talebin artacağına yönelik iyimserlikle 5,33 dolara kadar çıkarak 10 ay sonra rekor tazeledi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif şekilde attıklarını ve bundan sonra da atmaya devam edeceklerini belirterek, "Piyasaların istikrarlı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla araçlarımızı etkili şekilde kullanıyoruz. Çift yönlü iletişim kanallarımızı sürekli açık tutuyoruz." dedi.

27 MART

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sitesinin arayüzü, yayımlanan bildirimlere, şirketler ve fonlar hakkındaki bilgilere daha kolay ve hızlı erişim imkanı sağlama amacıyla yenilendi.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 20 Mart'taki ara toplantısına ilişkin özet yayımlandı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "Finansal varlık fiyatlarındaki oynaklığın azalmasına yönelik olarak alınan proaktif önlemlerin enflasyon görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlaması amaçlanmaktadır." ifadesine yer verildi. Özette, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." denildi.

ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,4 büyüdü.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere" yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yerli üretim olmayan tüm otomobillere" yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını "doğrudan bir saldırı" olarak değerlendirdi.

KKM 19 milyar 813 milyon lira azalarak 779 milyar 4 milyon liraya düştü.

28 MART

TCMB, 2 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi. Buna göre, Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ ile Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesi kararı alındı. Ayrıca TCMB, Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Türk Hava Yolları Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigortacılık alanında hızlı, kolay, etkin bir erişim sağlama ve işlem yapma imkanları sunmak üzere geliştirilen "Özel Sigortalarım" uygulamasının e-Devlet mobil ve web uygulama kanalları üzerinden kullanıma açıldığını bildirdi.

31 MART

ABD'li teknoloji devi Apple, kuruluşundan itibaren geçen 49 yılda çığır açıcı teknolojik yeniliklere imza atarken, dünyanın en değerli şirketleri listesinde yeniden ilk sıraya yerleşti.

Çin'in Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği bildirildi.