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Elektrik fiyatları yarın için belirlendi

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1050 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise fiyatlar saatlere göre değişiklik gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1050 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,2 azalarak 1 milyar 416 milyon 397 bin 782 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00, 20.00 ve 21.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 13.00'de 1050 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 178 lira 64 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 186 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 66 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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