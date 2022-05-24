ECB Başkanı Lagarde: "Avro Bölgesi'nde resesyon öngörmüyoruz" - Haberler

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ECB Başkanı Lagarde: "Avro Bölgesi'nde resesyon öngörmüyoruz"

AA - Gökhan Kurtaran - Ekonomi
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ECB Başkanı Lagarde: 'Avro Bölgesi'nde resesyon öngörmüyoruz'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nin resesyona girmesi olasılığının Banka'nın temel senaryosu içerisinde olmadığını belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nin resesyona girmesi olasılığının Banka'nın temel senaryosu içerisinde olmadığını belirtti.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında Bloomberg'e konuşan Lagarde, Avro Bölgesi'nin gelecek dönemde resesyona girmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Temel senaryomuzda bu yok. Şu anda Avro Bölgesi için resesyon öngörmüyoruz." ifadesini kullanan Lagarde, bu yılın üçüncü çeyreğinin sonunda Avro Bölgesi'nin negatif faiz ortamından çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Lagarde, dün ECB'nin internet sitesinde yayımlanan "Avro Bölgesi'nde para politikası normalleşmesi" adlı blog yazısında, "temmuz ve eylülde faiz artırımı" sinyali vermişti.

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AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Bloomberg, Banka, Ekonomi, Haberler

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