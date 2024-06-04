Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta ardından düzenlenen kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın açıklaması düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"(Kayseri'de düşen eğitim uçağı) Türk Hava Kuvvetlerine ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını inşallah cennet eylesin. Aziz milletim 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında oluşturduğumuz kabinemizin görevdeki 1 yılını dün itibarıyla tamamladık. Vatandaşımız ülkenin direksiyonunda nasıl idareciler görmek istiyorsa biz işte öyle bir kadro olmanın peşindeyiz. 783 bin kilometrekare vatan toprağının her karışına 85 milyon insanımızın her bir ferdine aynı nazarla yaklaşıyor ve aşkla hizmet ediyoruz, felaket tellallarını aldırmıyoruz.

"TÜRKİYE'YE KAZANDIRDIKLARIMIZ ORTADADIR"

Yegane referansımız hizmetlerimiz ve eserlerimizdir. Türkiye'ye kazandırdıklarımız ortadadır, hedeflerimiz ortadadır, milletimiz de yaptıklarımızı yapacaklarımızı çok net biçimde görmektedir. Bizim için esas olan zaten milletimizin takdiridir, duasıdır. Allah ömür verdikçe bugün hak için halk için ve Türkiye için ne yaptık sorusunu kendimize sormaktan geri durmayacağız. Kıymetli arkadaşlar adalet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi 2002'den beri üzerinde hep titizlikle durduğumuz bir konudur.

ADALET ALANINDA YAPILAN HİZMETLER

Son bir yılda teşkilatımızın fiziki alt yapısını güçlendirmek için toplam 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 Adalet Sarayı'nı hizmete açtık 11 ilimizde toplam 972 bin metrekareye kapalı alanına sahip adliye binasının inşaatına başladık. İki yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden Adli Tıp Kurumu binası sayısı ise 5'tir. Bu dönemde toplam 11 bin 307 kişi kapasiteli 14 Ceza İnfaz Kurumu ile iki denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayımız 24 bin 829'a ulaştı. Son bir yılda toplam 2 bin 294 hakim ve savcıya ataması yaptık. Son 1 yıllık süreçte alınan hakim savcı adayı 1498 oldu, aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısı ise 20 bin 779'dur.

Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran arasında hesaplara yatırılacak.