Can Holding soruşturmasında patronlar firari! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor
Türkiye güne Can Holding'e yapılan operasyon haberiyle uyandı. Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT dahil 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Operasyon kapsamında 10 kişi için gözaltı kararı verilirken 5 kişi gözaltına alındı. Şirketin patronları Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın firari durumda olduğu öğrenildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı' suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
KEMAL CAN VE MEHMET ŞAKİR CAN LİDERLİĞİNDE HAREKET EDİLDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarıldığı, izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi. Ayrıca suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği iddia edildi. Öte yandan, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu belirlendi.
YASA DIŞI KAZANÇLARI FARKLI SEKTÖRLERE YÖNLENDİREREK AKLAMIŞLAR
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda genişletilen soruşturmada, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği belirlendi. Yine MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları tespit edildi.
HABERTÜRK VE SHOW TV DAHİL 121 ŞİRKETE EL KONULDU
Soruşturma çerçevesinde bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, Can Holding bünyesinde 121 şirketin malvarlığına el konularak, şirkete TMSF kayyum olarak atadı. Öte yandan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Şüpheliler ve holding bünyesindeki şirketlere yönelik arama çalışmaları sürüyor.
PATRONLAR KAÇAK DURUMDA
Soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen, Kemal Çimen gözaltına alındı fakat Murat Can ve Mehmet Şakir Can kaçak durumunda.
TEKİRDAĞ'DA ARAMA YAPILDI
Soruşturma kapsamında, Tekirdağ'ın Çerkezköy ile Kapaklı ilçelerinde şirkete ait olduğu veya şirketin daha önce kullandığı öne sürülen işyerlerinde jandarma, polis ve TMSF ekiplerince arama ve inceleme yapıldı.
Operasyonun yankıları sürerken, el konulan 121 şirketin isimlerine ulaşıldı. Buna göre el konulan şirketlerin tamamı şöyle:
1. Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi
2. Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi
3. Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi
4. Can Yayın Holding Anonim Şirketi
5. C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
6. Haberturk Gazetecilik Anonim Şirketi
7. Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi
8. Ciner Medya TV Hizmetleri Anonim Şirketi
9. C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi
10. Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık Anonim Şirketi
11. Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
12. Ciner Digital Platform Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi
13. Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi ve Şubeleri
14. Za Filo Kiralaına Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
15. Enerji Gaz Anonim Şirketi
16. Enerji Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi
17. Canlar Beton Turizm Anonim Şirketi
18. İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi
19. Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi
20. Can Öğretim Kurumları Anonim Şirketi
21. Golden Hill Turizm ve Otel işletmeciliği Anonim Şirketi
22. Can Hazır Beton Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi
23. Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği Anonim Şirketi
24. Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi
25. Bosphorus Mimarlık Taahhüt inşaat Anonim Şirketi
26. Gökyüzü Gümrükleme ithalat ihracat Petrol Ürünleri Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi
27. İslamcan Gümrükleme inşaat Nakliyat ithalat ihracat Petrol Sanayi ve Ticaret Lim¬ited Şirketi
28. Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
29. Beşcanlar ithalat ihracat Petrol Ürünleri inşaat Turizm Otelcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
30. MCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
31. Fatih Holding Anonim Şirketi
32. CCN Gayrimenkul Petrol Anonim Şirketi
33. ACN Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
34. Avrupa Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
35. Boğaziçi Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi
36. Rüzgar Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
37. KCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
38. Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
39. ZC Depolama Hizmetleri Anonim Şirketi
40. Za Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
41. Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm inşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
42. Tectone Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
43. Tectone Teknik Servis Hizmetleri Anonim Şirketi
44. Tectone Global İthalat İhracat ve Pazarlama Anonim Şirketi
45. Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi
46. Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
47. Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
48. Can Karton Kağıt ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
49. Fine Blend Tütün ve Teknolojik Yatırım Ticaret Anonim Şirketi
50. Uluyol Yatırım Holding Anonim Şirketi
51. Towtech Tütün Mamulleri ve Filtre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
52. Towtech Filtre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
53. Seikon Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi
54. JPI Uluslararası İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi
55. European Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
56. Avrasya Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
57. Luksor Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şirketi
58. ITS Yatırım Holding Anonim Şirketi
59. Boğaziçi Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
60. Bosphorus Enerji Üretim Santralleri Anonim Şirketi
61. King's Club Mağazacılık Pazarlama İthalat ihracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
62. Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi
63. Elektroturk Elektronik Pazarlama Anonim Şirketi
64. Elit Çakmak imalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
65. Canpet Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi
66. Media İstanbul Tekstil İthalat ihracat Ticaret Reklam ve Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi
67. Turktek Elektronik Ticaret Anonim Şirketi
68. MC Petrol İşletmeciliği Limited Şirketi
69. KC Petrol Limited Şirketi
70. Havsa Petrol Anonim Şirketi
71. Turktab Tütün Mamulleri Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şir¬keti
72. Çalışkan Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi
73. Real Life Medikal Hizmetleri Limited Şirketi
74. Ev-fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
75. Trakya Benzin istasyonu işletmeciliği Anonim Şirketi
76. Kırklareli Akaryakıt Istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi
77. Trakya Holding Anonim Şirketi
78. Pusula Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi
79. Demir Benzin İstasyon isletmeciliği Anonim Şirketi
80. Galata Benzin istasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi
81. İstanbul Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi
82. Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
83. Nergis Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi
84. Rota Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
85. Ankara Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi
86. Doğa Store Yayıncılık ve Ticaret Anonim Şirketi
87. Boetti Tekstil ve Gıda imalat Anonim Şirketi
88. Bülent Döviz ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi
89. Kayalar Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi
90. Can Global Uluslararası Dış Ticaret
91. Elit World Trade inşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi
92. Enerji Mağazacılık iç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
93. Süperpet istasyon işletmeciliği Limited Şirketi
94. Media Medikal Hizmetleri Limited Şirketi
95. Elit Tütün Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
96. Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi
97. Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi
98. Lüleburgaz Petrol Anonim Şirketi
99. Tekirdağ Benzin İstasyonu Işletmeciliği Anonim Şirketi
100. Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
101. Keşan Petrol Anonim Şirketi
102. Hayrabolu Petrol Anonim Şirketi
103. Babaeski Petrol Anonim Şirketi
104. Çantaköy Petrol Anonim Şirketi
105. Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
106. Edirnepet Akaryakıt istasyonları İşletmeciliği Anonim Şir¬keti
107. Garanti Marketçilik Anonim Şirketi
108. Propus Makaron Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
109. Royal Tobacco Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi
110. Turkish Tobacco Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şir¬keti
111. Cantech Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (iflas Halinde)
112. Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi
113. Daylight Gıda Temizlik inşaat Otopark İşletmeciliği Anonim Şirketi
114. Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
115 Gümüşyaka Petrol Limited Şirketi
116. Selimpaşa Petrol Limited Şirketi
117. Sefaköy Petrol Limited Şirketi
118. Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
119. Showmax Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
120. Showturk Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
121. HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi