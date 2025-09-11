Can Holding soruşturmasında patronlar firari! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı' suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

KEMAL CAN VE MEHMET ŞAKİR CAN LİDERLİĞİNDE HAREKET EDİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarıldığı, izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi. Ayrıca suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği iddia edildi. Öte yandan, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu belirlendi.

YASA DIŞI KAZANÇLARI FARKLI SEKTÖRLERE YÖNLENDİREREK AKLAMIŞLAR

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda genişletilen soruşturmada, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği belirlendi. Yine MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları tespit edildi.

HABERTÜRK VE SHOW TV DAHİL 121 ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, Can Holding bünyesinde 121 şirketin malvarlığına el konularak, şirkete TMSF kayyum olarak atadı. Öte yandan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Şüpheliler ve holding bünyesindeki şirketlere yönelik arama çalışmaları sürüyor.

PATRONLAR KAÇAK DURUMDA

Soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen, Kemal Çimen gözaltına alındı fakat Murat Can ve Mehmet Şakir Can kaçak durumunda.

TEKİRDAĞ'DA ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında, Tekirdağ'ın Çerkezköy ile Kapaklı ilçelerinde şirkete ait olduğu veya şirketin daha önce kullandığı öne sürülen işyerlerinde jandarma, polis ve TMSF ekiplerince arama ve inceleme yapıldı.

Operasyonun yankıları sürerken, el konulan 121 şirketin isimlerine ulaşıldı. Buna göre el konulan şirketlerin tamamı şöyle:

1. Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi

2. Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi

3. Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi

4. Can Yayın Holding Anonim Şirketi

5. C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

6. Haberturk Gazetecilik Anonim Şirketi

7. Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi

8. Ciner Medya TV Hizmetleri Anonim Şirketi

9. C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi

10. Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık Anonim Şirketi

11. Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

12. Ciner Digital Platform Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi

13. Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi ve Şubeleri

14. Za Filo Kiralaına Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

15. Enerji Gaz Anonim Şirketi

16. Enerji Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi

17. Canlar Beton Turizm Anonim Şirketi

18. İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi

19. Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi

20. Can Öğretim Kurumları Anonim Şirketi

21. Golden Hill Turizm ve Otel işletmeciliği Anonim Şirketi

22. Can Hazır Beton Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

23. Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği Anonim Şirketi

24. Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi

25. Bosphorus Mimarlık Taahhüt inşaat Anonim Şirketi

26. Gökyüzü Gümrükleme ithalat ihracat Petrol Ürünleri Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi

27. İslamcan Gümrükleme inşaat Nakliyat ithalat ihracat Petrol Sanayi ve Ticaret Lim¬ited Şirketi

28. Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

29. Beşcanlar ithalat ihracat Petrol Ürünleri inşaat Turizm Otelcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

30. MCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

31. Fatih Holding Anonim Şirketi

32. CCN Gayrimenkul Petrol Anonim Şirketi

33. ACN Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

34. Avrupa Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

35. Boğaziçi Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi

36. Rüzgar Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

37. KCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

38. Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

39. ZC Depolama Hizmetleri Anonim Şirketi

40. Za Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

41. Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm inşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

42. Tectone Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

43. Tectone Teknik Servis Hizmetleri Anonim Şirketi

44. Tectone Global İthalat İhracat ve Pazarlama Anonim Şirketi

45. Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi

46. Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

47. Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

48. Can Karton Kağıt ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

49. Fine Blend Tütün ve Teknolojik Yatırım Ticaret Anonim Şirketi

50. Uluyol Yatırım Holding Anonim Şirketi

51. Towtech Tütün Mamulleri ve Filtre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

52. Towtech Filtre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

53. Seikon Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi

54. JPI Uluslararası İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi

55. European Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

56. Avrasya Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

57. Luksor Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şirketi

58. ITS Yatırım Holding Anonim Şirketi

59. Boğaziçi Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

60. Bosphorus Enerji Üretim Santralleri Anonim Şirketi

61. King's Club Mağazacılık Pazarlama İthalat ihracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

62. Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi

63. Elektroturk Elektronik Pazarlama Anonim Şirketi

64. Elit Çakmak imalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

65. Canpet Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi

66. Media İstanbul Tekstil İthalat ihracat Ticaret Reklam ve Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi

67. Turktek Elektronik Ticaret Anonim Şirketi

68. MC Petrol İşletmeciliği Limited Şirketi

69. KC Petrol Limited Şirketi

70. Havsa Petrol Anonim Şirketi

71. Turktab Tütün Mamulleri Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şir¬keti

72. Çalışkan Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi

73. Real Life Medikal Hizmetleri Limited Şirketi

74. Ev-fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi

75. Trakya Benzin istasyonu işletmeciliği Anonim Şirketi

76. Kırklareli Akaryakıt Istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi

77. Trakya Holding Anonim Şirketi

78. Pusula Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi

79. Demir Benzin İstasyon isletmeciliği Anonim Şirketi

80. Galata Benzin istasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi

81. İstanbul Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi

82. Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

83. Nergis Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi

84. Rota Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

85. Ankara Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi

86. Doğa Store Yayıncılık ve Ticaret Anonim Şirketi

87. Boetti Tekstil ve Gıda imalat Anonim Şirketi

88. Bülent Döviz ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi

89. Kayalar Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi

90. Can Global Uluslararası Dış Ticaret

91. Elit World Trade inşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi

92. Enerji Mağazacılık iç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

93. Süperpet istasyon işletmeciliği Limited Şirketi

94. Media Medikal Hizmetleri Limited Şirketi

95. Elit Tütün Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

96. Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi

97. Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi

98. Lüleburgaz Petrol Anonim Şirketi

99. Tekirdağ Benzin İstasyonu Işletmeciliği Anonim Şirketi

100. Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

101. Keşan Petrol Anonim Şirketi

102. Hayrabolu Petrol Anonim Şirketi

103. Babaeski Petrol Anonim Şirketi

104. Çantaköy Petrol Anonim Şirketi

105. Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi

106. Edirnepet Akaryakıt istasyonları İşletmeciliği Anonim Şir¬keti

107. Garanti Marketçilik Anonim Şirketi

108. Propus Makaron Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

109. Royal Tobacco Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi

110. Turkish Tobacco Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şir¬keti

111. Cantech Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (iflas Halinde)

112. Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi

113. Daylight Gıda Temizlik inşaat Otopark İşletmeciliği Anonim Şirketi

114. Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

115 Gümüşyaka Petrol Limited Şirketi

116. Selimpaşa Petrol Limited Şirketi

117. Sefaköy Petrol Limited Şirketi

118. Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

119. Showmax Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

120. Showturk Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

121. HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi