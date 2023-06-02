BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 3,26 Arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,26 artarak 5.121,71 puana yükseldi. Endeks, önceki kapanışa göre 161,91 puan değer kazandı. Sanayi, hizmetler, mali ve teknoloji endeksleri değer kazanırken, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, İş Bankası (C), Akbank ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Altının onsu 1.980 dolar seviyesindeyken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artarak 75,3 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,26 artışla 5.121,71 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 161,91 puan değer kazandı.

Dün 4.959,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 142,76 puan ve yüzde 2,88 değer kazanarak 5.102,56 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.074,33, en yüksek ise 5.146,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 2,22, hizmetler endeksi yüzde 2,17, mali endeks yüzde 4,27, teknoloji endeksi yüzde 2,53 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 95'i yükselirken, 4'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, İş Bankası (C), Akbank ve Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.980 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 138,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 20,8800 liradan, avro 22,4820 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.980 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,3 artışla 75,3 dolardan işlem görüyor.