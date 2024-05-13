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BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,59 değer kaybederek 10.055,98 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybetti. Türkiye'nin cari işlemler hesabında ise martta 4 milyar 544 milyon dolar açık verildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,59 değer kaybederek 10.055,98 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 93,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,86, holding endeksi yüzde 1,55 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,29 ile orman kağıt basım oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı martta 4 milyar 544 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 782 milyon dolarlık fazla oluştu.

Yıllıklandırılmış cari açık ise martta 31,2 milyar dolara gerilerken, Mayıs 2023'ten bu yana yıllıklandırılmış cari açıktaki iyileşme 25,8 milyar dolara ulaştı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülürken, çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da enflasyon ve ZEW endekslerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 puanın destek, 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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