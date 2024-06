Başkan Büyüksimitci: "Yeni planlı sanayi alanları üzerinde çalışıyoruz"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı; meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve TOBB Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri KAYSO meclis salonunda yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya; uzun tatil aralıklarının bazı sektörler için avantaj sağladığını ancak üretim yapan sektörler için dezavantaj oluşturduğunu belirterek, "İşletmelerimiz çalışmasa dahi sabit giderlere katlanmak zorunda kalıyorlar. Üretimden kayıp günlerin maliyetleri verimsizlik, ilave mamul maliyeti ve ürün fiyatlarında artış olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzun tatil aralıkları tüm bu olumsuzluklar göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmelidir" dedi. Finansmana erişimdeki zorlukların devam ettiğini ifade eden Özkaya, kredi kullanım vade tarihlerinde çok az bir gevşeme olsa da maliyetlerin hala yüksek olduğunu, bunun da üretim ve yatırımın önünde engel teşkil ettiğini söyledi. Özkaya, yurt dışı pazarlardaki ekonomik durgunluğun, yakın coğrafyamızdaki savaşların ve özellikle Çin menşeili ürünlerin pazar hakimiyetinin artmasının ihracatı olumsuz etkilediğini de dile getirdi. Ticari kredi kartlarındaki limit ve taksit sınırlandırmalarının üretimde aramalı tedarikini sıkıntıya soktuğunu belirten Özkaya; "Halen çek ve senedin itibarsızlaştığı bir dönemden geçmekteyiz. Çek ve senet ödeme aracı olmaktan çıkmış vaziyettedir. Kartlardaki bu sınırlama işletmelerimizin alacak kalitesini düşünmekle birlikte, kayıt dışılığın da önünü açmaktadır. Bu konunun ilgili paydaşlarla istişare halinde daha makul bir şekilde çözüleceğine olan inancımızı korumaktayız" diye konuştu.

"Ülke olarak üretmekten başka çaremiz yok"

Daha sonra konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; Türkiye'nin tüm dünyada olduğu gibi yüksek enflasyon başta olmak üzere bir takım ekonomik sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, "Ekonomik sıkıntılar gelip geçer, önemli olan bizim sanayiciler olarak üretime devam ediyor olmamız. Ülke olarak güçlü olmak, dünyadaki ekonomik çalkantılardan daha az etkilenmek istiyorsak, bizim ülke olarak üretmekten başka çaremiz yok. Bunun içinde çok çalışmak ve üretim alanlarımızı genişletmek zorundayız" dedi. Oda olarak yeni planlı sanayi alanları üzerinde çalıştıklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Türkiye'de sanayi için ayrılan alanın, toplam yüz ölçümüne oranı sadece binde 3 seviyelerinde. Bu oran Fransa'da yüzde 2,5, Almanya'daysa yüzde 4,4 oranında. Yeni planlı sanayi alanları üreterek, ülkemizi hızla daha yukarı oranlara taşımak zorundayız. Oda olarak bunun gayreti çerisindeyiz. Erciyes OSB'mizdeki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hazineye ait parsellerin Erciyes OSB adına tescili kısa bir süre içerisinde tamamlanacak. Yılsonuna kadar özel mülkiyetlerin kamulaştırılması ve imar planlarının hazırlanıp onaylatılmasını da tamamlayabilirsek, 2025'in başında altyapı çalışmalarına başlamış olacağız. İnşallah alt yapıyı da hızlıca tamamlayarak bölgemizi yatırım yapılabilir hale getireceğiz" dedi.

"Sırada iki OSB daha var"

İki OSB üzerinde daha çalıştıklarını açıklayan Büyüksimitci; "Bunlardan bir tanesi, Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB, diğeri ise Geri Dönüşüm İhtisas OSB. İnşallah buraların da projelerini tamamlayıp, bir an önce hayata geçirebilirsek, üretime, istihdama ve ihracata, dolayısı ile ülkemizin gelişip kalkınmasına daha fazla destek olacağız" şeklinde konuştu. Başkan Büyüksimitci, "Önümüzde bizleri yakından ilgilendiren çok önemli dönüşüm süreçleri var. İkiz dönüşüm, verimlilik ve sürdürülebilirlik bunların başında geliyor. Bu konulara her fırsatta değinmeye çalışıyorum çünkü, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüme ayak uyduramazsak ihracatımız ciddi manada sekteye uğrayacak, AB ülkeleri ile ticari ilişkilerimiz aksayacak yada yüksek oranlarda vergiler ödemek zorunda kalacağız. Oda olarak sanayicilerimizi bu süreçlere hazırlamak adına onlarca eğitim ve panel düzenledik. Neredeyse her ay bir etkinlik düzenliyoruz. Tüm bu çalışmalarla, yeşil mutabakata hazır bir Kayseri sanayisi hedefliyoruz" dedi. Başkan Büyüksimitci, model fabrikaların üretimde verimliliği artırmaya ve dijital dönüşümü sağlamaya yönelik iyi bir fırsat olduğunu belirterek; "Model fabrikalardan eğitim alan firmalarımız kısa bir sürede hiçbir yeni yatırım yapmadan, sadece üretime bakış açısını değiştirerek, verimliliklerini artırıyor. Her zaman ifade ediyorum, Kayseri Model Fabrikadan hizmet alan firmalarımızda yüzde 20 ila yüzde 240 arasında günlük üretim artışı sağlanıyor. Tüm sanayicilerimizi bir kez daha Kayseri Model Fabrika'nın eğitimlerine katılarak üretimde verimliliği artırmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

TİM tarafından açıklanan 'Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2023' listesinde 21 Kayserili firma olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, üreterek ve ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunan tüm firmalara teşekkür edip, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ