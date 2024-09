Balıkçılar Hamsi İçin Havaların Soğumasını Bekliyor

Doğu Karadeniz'de 1 Eylül'den itibaren bol miktarda avlanan palamut ile yüzleri gülen balıkçılar, avcılığı yapılan su ürünleri arasında ilk sıralarda yer alan hamsi için ise geri sayıma başladı.

Trabzon'da av yasağının kalkmasının ardından "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, bugünlerde bol miktarda palamut ve istavrit ile ağlarını dolduruyor.

Palamut ve istavritte istediklerini verimi almalarına rağmen şimdiden gözlerini hamsiye diken balıkçılar, havaların soğumasını sabırsızlıkla bekliyor.

Bölge ve ülke ekonomisi için önemli potansiyel oluşturan, tüketicilerin de tercihlerinde ilk sırada yer alan hamsinin ağları dolduracağı günü bekleyen balıkçılar, bereketli bir sezon geçirmeyi umuyor.

"Ekim ayı başından sonra hamside umudumuz var"

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'de halen palamut avcılığının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Palamut dışında istavritin de ağları doldurduğunu aktaran Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki beklenen her zamanki gibi Karadeniz'in hamsisi. Sıcaklar bayağı var. Su sıcaklığı 25-26 derece, suyun biraz soğuması lazım. Şu anda evet, hamsi geliyor. Çok güzel de soğuk zincirle hamsiler geliyor ama Marmara'dan, İstanbul'dan. Gerçekten vatandaşın yiyebileceği kalitede bir hamsi geliyor ama balıkçının ve vatandaşın istediği tabii ki her zamanki gibi Karadeniz hamsisi."

Mutlu, hamsinin biraz gecikmesinden endişe duyduklarını dile getirerek, "Hava sıcaklıkları düşmedikten sonra şu anda hamside çok bir yoğunluk bekleyemeyeceğiz gibi görünüyor. Nereden bakarsanız 25 derecenin üzerinde bir sıcaklık var." dedi.

Hamsinin ekim ayında kendisini göstermesini beklediklerini kaydeden Mutlu, "Hamsi için aslında bizim idealimiz de kafamızdaki düşünce de ekim ayı normalde. Şu anda önümüzde kestane karası dediğimiz bir fırtına var. 28-29 Eylül gibi olabilir. Yani belki bu fırtına olursa hava biraz daha sert olursa belki bu havadan sonra diyoruz yani ekim ayı başından sonra hamside bir umudumuz var. " diye konuştu.

Mutlu, hamsiyi umutla beklediklerini vurgulayarak, "İnşallah bu sezon hamsi de bol olur." ifadesini kullandı.

"İnşallah havalar soğuyunca hamsiye de kavuşacağız"

Yaklaşık 14 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Özen de şu anda Doğu Karadeniz'de en çok palamudun avlandığını söyledi.

Özen, Karadeniz'de hamsinin tüketiciler tarafından yoğun talep gördüğüne dikkati çekerek, "Hava sıcak. Deniz suyu ısındı, yani soğumadığı için, hamsi soğuk su aradığı için kuyulara gidiyor." dedi.

Tezgahlarda Marmara hamsisinin yer aldığını belirten Özen, "Marmara'da hamsi var. Orada yaz kış her zaman hamsi olur. Burada hamsi şu an için yok." şeklinde konuştu.

Özen, havaların soğumasını umutla beklediklerini vurgulayarak, "İnşallah havalar soğuyunca hamsiye de kavuşacağız." dedi.

"Hamsinin bol miktarda avlanacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz"

Yaklaşık 44 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Üstün de palamut bolluğunun devam ettiğini aktardı.

Havaların soğumasıyla hamsi avcılığı beklediklerine işaret eden Üstün, "Yavru hamsi çok ama sezona kadar ne olur, kalır mı kalmaz mı bilemiyoruz." ifadesini kullandı.

Üstün, Marmara hamsisinin tezgahlarda yer aldığını ancak Karadeniz hamsisinin kendini daha geç gösterdiğini belirterek, hamsinin bol miktarda avlanacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

"İnşallah ekim ayıyla hamsi de bol olur, vatandaş da yer"

Balıkçı Gökmen Aydın da palamut bolluğunun devam ettiğine dikkati çekerek, "İnşallah bundan sonra da bol olur vatandaş da yer. Palamut bittikten sonra da hamsi fazlalaşmaya başlar. İnşallah hamsi de çıkar, vatandaş da yer." diye konuştu.

Hamsi için havaların soğumasını beklediklerine işaret eden Aydın, "Karadeniz insanı için hamsi ve palamut vazgeçilmez. İnşallah ekim ayıyla hamsi de bol olur, vatandaş da yer." dedi.