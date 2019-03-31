Ek Bilgilerle) Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na Taziye Telefonu

Ek Bilgilerle) Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na Taziye Telefonu

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada iki kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Ek Bilgilerle) Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na Taziye Telefonu

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada iki kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede bu elim olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan, olayın takipçisi olacaklarını ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini de ifade etti.

Kaynak: DHA
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