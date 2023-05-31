Mersin Yenişehir Belediyesi, KPSS adaylarına ücretsiz genel tekrar programı eğitimleri verecek

Mersin Yenişehir Belediyesi, PEGEM Akademi iş birliğiyle KPSS adaylarına ücretsiz genel tekrar programı eğitimleri verecek. Eğitimler 3-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ve kayıtlar başladı. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle adaylar eksikliklerini giderirken, bilgilerini de tazeleyecek.

Mersin Yenişehir Belediyesi, PEGEM Akademi iş birliğiyle Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) adaylarına yönelik ücretsiz genel tekrar programı eğitimleri verecek. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 3-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek eğitim programı için kayıtlar başladı.

Mersin Yenişehir Belediyesi, 23 Temmuz Pazar günü yapılacak KPSS sınavına girecek adayları yalnız bırakmadı. Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri alanlarında verilen Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık, gelişim psikolojisi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme ile program geliştirme ve öğrenme stratejisi eğitimi ile adaylar sınav öncesi genel tekrar yapma şansı yakalayacak. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle adaylar eksikliklerini giderirken, bilgilerini de tazeleyecek.

Eğitimlere katılmak isteyen adaylar, 0530 832 49 02 veya 0532 328 49 33 telefon numarasını arayarak kayıt oluşturabilecek. Ulaşım imkanı bulunmayan adaylar için PEGEM Akademi önünden eğitimlerin verileceği Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ne ayrıca servis kaldırılacak.

"KPSS ADAYLARIMIZA GENEL TEKRAR PROGRAMI EĞİTİMLERİYLE DESTEK VERECEĞİZ"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "KPSS, gençlerimizin iş ve kariyer hedefi için çok önemli bir adım. Biz de sınava hazırlık sürecinin son etabında KPSS adaylarımıza genel tekrar programı eğitimleriyle destek vereceğiz. Bu eğitimleri geçtiğimiz yıl da vermiştik. Adayların yoğun bir ilgisi olduğunu gördük. PEGEM Akademi'ye de iş birlikleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Adaylarımızı eğitimlere katılmaya davet ediyorum. Şimdiden kendilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.