EDİRNE Kırkpınar Ağası Selim'e görkemli karşılama

Kırkpınar Ağası Selim'e görkemli karşılama

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 658'inci randevusu Sarayiçi'nde sabah alt boylardaki pehlivanların kol bağlamasıyla başlarken aynı saatlerde geleneksel olarak düzenlenen ağa karşılama töreni yapıldı. Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar kortejinin oluşturduğu grup 2 altın kemerli 657'nci Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i Orduevi önünde karşılarken, Atatürk anıtındaki törenin ardından pehlivanlar mezarlığı önünde dua edildi.

658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri tüm coşkusuyla Sarayiçi Er Meydanı'nda start aldı. Aynı saatlerdeyse Kırkpınar'ın en güzel geleneklerinden ağa karşılama töreni gerçekleştirildi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ağa karşılama töreni kapsamında Belediye Başkanı Recep Gürkan eşliğinde 40 davul ve zurnadan oluşan Kırkpınar Korteji, belediye önünden hareket ederek Talatpaşa Caddesi'nden Orduevi'ne geldi. Aynı dakikalarda Kırkpınar'ın 2 altın kemerli tek ağası Seyfettin Selim de Orduevi önünde kurulan platformun önüne geldi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, 9 yıldır Kırkpınar ağalığı yapan Selim'i çiçeklerle, Evine hoşgeldin diyerek karşıladı. Gürkan, Bu yılla beraber 9 yıldır, Kırkpınar tarihinde gelmiş geçmiş en fazla ağalık yapan ağaların ağası 2 altın kemerli ağamız sayın Seyfettin Selim'e, evine, Kırkpınar'a hoşgeldiniz diyoruz. İnanıyor ve biliyoruz ki dünya durdukça Türk milleti var olacak, Türk milleti var oldukça Türk'ün ata sporu ve bu atasporunun olimpiyatları olan Kırkpınar da var olacak. Nice Kırkpınarlarımız olsun, milletimiz sonsuza kadar daim olsun, hayırlı uğurlu olsun dedi.

Ağa Seyfettin Selim'e altın kemerin takılmasının ardından kortej Edirne Belediyesi önünde Vali Ekrem Canalp'i karşıladı. Kortej daha sonra Talatpaşa Caddesi'nden yürüyerek Atatürk Anıtı'na geldi. Anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal marşı okunurken, Belediye Bandosu eşliğinde Beyazıt Sansı'nın söz ve bestesini yaptığı Kırkpınar Marşı seslendirildi. Kortej son olarak Adalı Halil ve Kara Emin gibi başpehlivanların mezarının bulunduğu Pehlivanlar Mezarlığı'na giderek, kabirleri başında dua etti, karanfil bıraktı.

Kaynak: DHA