17.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:28

Bahçeşehir Kolejleri Trakya Bölge Koordinatörü Sevtap Engin, basketboldaki Türk tecrübesini Birleşik Krallık'a taşıyacaklarını bildirdi.



Engin, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın ulusal ve uluslararası alanda spor yatırımları yaptığını belirtti.



Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'in Britanya Basketbol Ligi'nin köklü takımlarından Plymouth Raiders'ın yeni yatırım ortağı olduğunu belirten Engin, Birleşik Kırallık'ta önemli bir Türk yatırımı gerçekleştiğini aktardı.



Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü ve Plymouth Raiders arasında da projeler gerçekleşeceğini belirten Engin, şunları kaydetti:



"Plymouth, İngiltere'de bir eğtim şehri. Spor yatırımıyla hem eğitim hem de basketbolda güzel iş birlikleri ortaya çıkacak. Bahçeşehir Koleji'nin sporcularını ve öğrencilerini buraya getirerek önemli bir adım atmış olacağız. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü ve Plymouth Raiders arasında kamplar, ortak turnuvalar, oyuncu yetiştirme programları, teknik bilgi alışverişi ve teknik ekiplerimiz adına ortak eğitimler gerçekleşecek."



Türkiye Basketbol Ligi'nin Avrupa'nın en önemli liglerinden olduğunu aktaran Engin, "Basketboldaki Türk tecrübesini Birleşik Krallık'a taşıyacağız. Öte yandan, burada gerçekleşen spor alanlarındaki eğitimlerden Türkiye adına faydalanmak istiyoruz. Bu bağlamda BAU Global Başkanı Enver Yücel'i ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'i yürekten kutluyorum. Başkanlarımızın öncülüğünde öğrenci ve eğitimcilerimiz ile birlikte ülkemiz için önemli adımlar atılmaya devam edileceğine inancım tamdır. Hayırlı olsun. " ifadelerini kullandı.



Kunduracılar Çarşısı yenileniyor



Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kunduracılar Çarşısı'nın tarihi dokuya uygun yenileneceğini bildirdi.



Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan'a yeni bir renk yeni bir görünüm kazandıracak, vizyon projelerinden Kunduracılar Çarşı'nın altyapı işini tamamladıklarını belirtti.



Çarşının her anlamda yenileneceğini aktaran Helvacıoğlu, "Şimdi sıra tarihi dokuya uygun şekilde üst yapıyı gerçekleştirmekte. Vatandaşımızın ve esnafımızın aynı ortak hedefte buluştuğu bu tür projeleri çok önemsiyoruz. Kunduracılar Çarşımızı 23 Nisan 2020'de bitirmeyi hedefliyoruz. Keşan'ı yeniliyoruz, yenilerken de tarihi dokuya sahip çıkarak yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.



"Muhteşem Kabare" Keşan'da sahne alacak



Keşan ilçesine, Yalçın Özden Tiyatrosu'nun "Muhteşem Kabare" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.



Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, oyunun 21 Şubat Cuma günü saat 20: 00'de Keşan Belediyesi Konferans ve Tiyatro salonunda gerçekleşeceği belirtildi.



Oyun ücretsiz olduğu ve tüm Keşanlıların davetli olduğu aktarılan açıklamada, belediyenin sanata ve sanatçıya destek vermeye devam ettiği kaydedildi.

ETB personeline eğitim

Edirne Ticaret Borsası (ETB) tarafından uygulanan ve Trakya Kalkınma Ajansınca desteklenen "Etkin Yöntemler ile Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında borsa personeline eğitim verildi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, borsa toplantı salonunda Prof. Dr. Emel Gönenç Güler tarafından verilen eğitimlerde, etkin takım çalışması, takımdaşlık, atılganlık ve proaktif olma gibi konular ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETB Başkanı Özay Öztürk, personelin gelişimine katkı sağlayacak eğitimlere önem verildiğini belirtti.

Eğitimlerin süreceğini aktaran Öztürk, "Çalışanlarımızın sahip oldukları potansiyele ulaşmalarını sağlamak ve yeteneklerini sergilemeleri adına bireysellikten uzaklaşıp takım halinde hareket ederek başarıya ulaşmalarını destekliyoruz. Trakya Kalkınma Ajansı'nın Teknik Destek Programı kapsamında personelimize yönelik düzenlenen eğitim programları sayesinde ihtiyaç duyulan motivasyonu, bütünleşmeyi ve mevcut rekabet ortamında kurumumuzun hedeflerine ulaşması için gerekli olan etkin takım çalışması yöntemlerinin öğrenilmesini sağlanacağını düşünüyoruz. Personelimize yönelik eğitimlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Doğayı Birlikte Korumak" projesi

Süloğlu Belediyesi ile Bulgaristan'ın Sungurlar Belediyesi işbirliğinde yürütülen "Doğayı Birlikte Korumak" projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

Süloğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sungurlar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda proje hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, 383 bin avroluk projenin 188 bin avroluk kısmının Süloğlu Belediyesi'ne ait olduğunu ve hibe parayla belediyeye araç ekipmanlar kazandırılacağını belirtti.

Projenin iki ilçe arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirdiğini aktaran Ormankıran, "Projemiz iki yıl süreyle devam ederken bizlerde proje ile birlikte burada yaşayan vatandaşlarımızla dostluklarımızı ilerleteceğiz. Her şey gelip geçer, tek baki olan dostluktur ve kardeşliktir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA