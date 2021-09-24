EDİRNE'DE, 'AFET VE ACİL DURUM PLANLARI' TATBİKATI YAPILDI - Haberler
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EDİRNE'DE, 'AFET VE ACİL DURUM PLANLARI' TATBİKATI YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'de acil durumlarla karşı karşıya kalınması halinde atılacak adımları pekiştirmek, sağlık kurumları ve paydaş diğer kurumların deneyimlerini artırmak, bununla birlikte eş güdümle hareket kabiliyeti kazandırmak üzere Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) tatbikatı yapıldı.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de acil durumlarla karşı karşıya kalınması halinde atılacak adımları pekiştirmek, sağlık kurumları ve paydaş diğer kurumların deneyimlerini artırmak, bununla birlikte eş güdümle hareket kabiliyeti kazandırmak üzere Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) tatbikatı yapıldı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, yangın sonrası tahliye esnasında asit yüklü varillerin etrafa dağılması ve yaralı işçileri kurtarılmasına ilişkin çalışmalar yapıldı.

Yapılan açıklamada, Edirne il düzeyinde acil durumlarla karşı karşıya kalınması halinde atılacak adımları pekiştirmek, sağlık kurumları ve paydaş diğer kurumların deneyimlerini artırmak, bununla birlikte eş güdümle hareket kabiliyeti kazandırmak üzere yıllık acil durum planları hazırlandığı belirtilerek, 'Bu kapsamda Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Fatih Selvi koordinasyonunda kimyasal maddelerin etkileşimi ile yangın ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) konulu fonksiyonel saha tatbikatı gerçekleştirilmiştir. Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya'nın da katılım sağladığı tatbikatta Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde görevli paydaş kurumların iş birliğinde ilçe hastanelerin Hastane HAP aktive edilmiştir' denildi.

Tatbikat senaryosu gereği Süloğlu Domurcalı Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan bir sıcak çekme fabrikasında elektrik panosunda kaynaklanan yangın çıktı. Bahçede bulunan aracın tahliyesi esnasında araçta bulunan asit yüklü variller etrafa dağıldı. Tahliye sırasında 3 çalışanın eksik olduğu tespit edilmesinin ardından arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kayıp olan 3 yaralıya ulaşılarak ilk müdahalelerinin ardından ilçe hastanelere sevki yapıldı.

EDİRNE'DE, 'AFET VE ACİL DURUM PLANLARI' TATBİKATI YAPILDI

EDİRNE'DE, 'AFET VE ACİL DURUM PLANLARI' TATBİKATI YAPILDI

EDİRNE'DE, 'AFET VE ACİL DURUM PLANLARI' TATBİKATI YAPILDI

EDİRNE'DE, 'AFET VE ACİL DURUM PLANLARI' TATBİKATI YAPILDI
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Haber: EDİRNE'DE, 'AFET VE ACİL DURUM PLANLARI' TATBİKATI YAPILDI - Haberler
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