Eczacıbaşı VitrA, Allianz MTV Stuttgart takımı ile karşılaşacak
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Eczacıbaşı VitrA, Allianz MTV Stuttgart takımı ile karşılaşacak

01.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:22
Eczacıbaşı VitrA, Allianz MTV Stuttgart takımı ile karşılaşacak

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 2. etap ilk maçında yarın Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımı ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 2. etap ilk maçında yarın Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımı ile karşılaşacak.

Müsabaka, grupta ikinci etap maçlarının yapılacağı Rusya'nın Kaliningrad şehrindeki Yantarny Kaliningrad Spor Salonu'nda TSİ 17.00'de başlayacak.

Eczacıbaşı, D Grubu'nda Allianz MTV Stuttgart'ın yanı sıra Rusya'nın Dinamo Moskova ve Lokomotiv Kaliningrad Region takımlarıyla mücadele ediyor. Turuncu-beyazlı ekip İstanbul'da yapılan grubun ilk tur müsabakalarında aldığı 3 galibiyetle 1. sırada yer alıyor.

Eczacıbaşı VitrA, ilk etapta rakibini 3-2 mağlup etmişti.

Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi adını çeyrek finale yazdıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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