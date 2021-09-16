EA Doğruladı: Battlefield 2042 Çıkış Tarihi Ertelendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EA Doğruladı: Battlefield 2042 Çıkış Tarihi Ertelendi

SaveButonu - Haberler | Gamegar
EA Doğruladı: Battlefield 2042 Çıkış Tarihi Ertelendi

battlefield-2042nin-cikis-tarih-kasima-ertelendi

Dün ortaya çıkan söylentiler resmi olarak doğrulandı ve Battlefield 2042'nin çıkış tarihi ertelendi.

The post appeared first on .

Dünkü söylentilerin ardından Battlefield 2042 çıkış tarihi resmi olarak ertelendi.

22 Ekim'de çıkması planlanan Battlefield serisinin yeni oyunu Battlefield 2042 ileri bir tarihe ertelendi. Dün birden fazla kaynak tarafından oyunun erteleneceği ancak yine de bu yıl içinde çıkış yapacağı ileri sürülmüştü. Geliştirici stüdyo DICE ve yayıncı firma Electronic Arts daha sonra resmi bir açıklama yayımladı ve söylentileri doğruladı.

Battlefield 2042 çıkış tarihi 19 Kasım 2021 olarak belirtildi ve ertelemenin nedeni olarak şu açıklama yapıldı:

"Global pandemi sürecinde yeni nesil Battlefield'i hazırlamak geliştirici stüdyolarımız için öngörülemeyen zorluklar meydana getirdi. Oyunun çapı ve büyüklüğü göz önüne alındığında, çıkış tarihine yakın bir zamanda tüm ekiplerin stüdyolarımıza dönmesini umuyorduk. Şu anki şartların bunun sağlıklı bir şekilde olmasına izin vermemesi ve geliştirici ekibin tüm gücüyle evlerinden çalışması nedeniyle oyuncularımız için Battlefield 2042 vizyonumuzu yerine getirmek amacıyla daha fazla zaman gerektiğini düşünüyoruz."

Ayrıca, daha önceden Battlefield 2042'nin Eylül ayında düzenleneceği söylenen açık betası için ise bu ay sonuna doğru duyuru yapılacağı belirtildi.

Battlefield 2042 bu ertelemenin ardından 19 Kasım 2021'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC platformları için çıkacak. Oyunda senaryo modu bulunmuyor, sadece çok oyunculu modlar yer alıyor. Bunlardan biri de seriye ilk kez eklenen Hazard Zone adlı bir oyun modu. Battlefield 2042'nin yeni nesil konsol ve PC versiyonlarında 128 kişilik sunucular bulunacak, PS4 ve Xbox One sürümleri ise 64 kişiye kadar destekleyecek.

The post EA Doğruladı: Battlefield 2042 Çıkış Tarihi Ertelendi appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Uğur İbrahim Altay Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Acun Ilıcalı Düm Tek Tek
Spor Cristiano Halis Özkahya Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: EA Doğruladı: Battlefield 2042 Çıkış Tarihi Ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 11:31:39. #1.17#