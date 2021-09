EA Doğruladı: Battlefield 2042 Çıkış Tarihi Ertelendi

Dünkü söylentilerin ardından Battlefield 2042 çıkış tarihi resmi olarak ertelendi.

22 Ekim'de çıkması planlanan Battlefield serisinin yeni oyunu Battlefield 2042 ileri bir tarihe ertelendi. Dün birden fazla kaynak tarafından oyunun erteleneceği ancak yine de bu yıl içinde çıkış yapacağı ileri sürülmüştü. Geliştirici stüdyo DICE ve yayıncı firma Electronic Arts daha sonra resmi bir açıklama yayımladı ve söylentileri doğruladı.

Battlefield 2042 çıkış tarihi 19 Kasım 2021 olarak belirtildi ve ertelemenin nedeni olarak şu açıklama yapıldı:

"Global pandemi sürecinde yeni nesil Battlefield'i hazırlamak geliştirici stüdyolarımız için öngörülemeyen zorluklar meydana getirdi. Oyunun çapı ve büyüklüğü göz önüne alındığında, çıkış tarihine yakın bir zamanda tüm ekiplerin stüdyolarımıza dönmesini umuyorduk. Şu anki şartların bunun sağlıklı bir şekilde olmasına izin vermemesi ve geliştirici ekibin tüm gücüyle evlerinden çalışması nedeniyle oyuncularımız için Battlefield 2042 vizyonumuzu yerine getirmek amacıyla daha fazla zaman gerektiğini düşünüyoruz."

Ayrıca, daha önceden Battlefield 2042'nin Eylül ayında düzenleneceği söylenen açık betası için ise bu ay sonuna doğru duyuru yapılacağı belirtildi.

Battlefield 2042 bu ertelemenin ardından 19 Kasım 2021'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC platformları için çıkacak. Oyunda senaryo modu bulunmuyor, sadece çok oyunculu modlar yer alıyor. Bunlardan biri de seriye ilk kez eklenen Hazard Zone adlı bir oyun modu. Battlefield 2042'nin yeni nesil konsol ve PC versiyonlarında 128 kişilik sunucular bulunacak, PS4 ve Xbox One sürümleri ise 64 kişiye kadar destekleyecek.

