Düzce'de tarihi eser operasyonunda 8 sikke ele geçirildi - Haberler
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Düzce'de tarihi eser operasyonunda 8 sikke ele geçirildi

Düzce'de tarihi eser operasyonunda 8 sikke ele geçirildi
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de, Mısır, Bizans ve Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 sikke ve kül tablası ele geçirildi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Mısır, Bizans ve Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 sikke ve kül tablası ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Konuralp Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde M.A'nın araçla Bolu'dan Akçakoca'ya tarihi eser getireceği bilgisine ulaştı.

Aracı D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Düzköy mevkisinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, Mısır, Bizans ve Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 sikke ve gümüş kül tablası ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A'nın işlemleri devam ediyor.

Eserler Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

Bizans, Yunan, Mısır, Düzce, Güncel, Haber

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