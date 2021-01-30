Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

30.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:04

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, tedavi altına alındı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, tedavi altına alındı.

Avlayan köyünde yaşayan Mustafa (61) ve Nezaket Aydın (58) çifti, sağlık ekiplerini arayarak sobadan sızan gaz nedeniyle fenalaştıklarını belirtti.

Olay yerine giden ambulans ekibi, çifti Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Karbonmonoksit zehirlenmesi tanısıyla tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

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