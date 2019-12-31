Düzce'de çatı yangını

31.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:00

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan ev yangınında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hebeler köyünde iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine köye gelen Yığılca Belediyesi ve Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürdü.

Yangında evin çatı katı kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA