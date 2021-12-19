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Son dakika haber | Duşa kabine sıkışan muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | Genel

Son dakika haberler... Duşa kabine sıkışan muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı Mersin'de duşa kabine sıkışan bir muhabbet kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Duşa kabine sıkışan muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı

MERSİN - Mersin'de duşa kabine sıkışan bir muhabbet kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesinde oturan Ahmet Yıldız isimli vatandaş evinde beslediği muhabbet kuşunu kafesinden çıkartarak, serbest bıraktı. Evin içinde bir süre gezen ve daha sonra banyoya giden kuş, duşa kabin kapının alüminyum boşluğuna girerek, sıkıştı. Kendi imkanlarıyla kuşu bulunduğu yerden çıkartamayan Yıldız, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Adrese giden itfaiye ekipleri, duşa kabinin alüminyum kısmını keserek kuşu bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde çıkartarak, sahibine teslim etti.

Son dakika haber | Duşa kabine sıkışan muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı

Son dakika haber | Duşa kabine sıkışan muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı

Son dakika haber | Duşa kabine sıkışan muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı

Son dakika haber | Duşa kabine sıkışan muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı

Son dakika haber | Duşa kabine sıkışan muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı

Son dakika haber | Duşa kabine sıkışan muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Son Dakika Haberleri

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