İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e Sert Uyarı

İRAN Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı İran'ın meşru müdafaa hakkını kullanarak sert bir yanıt verdiklerini açıkladı. Pezeşkiyan, "Bu sadece gücümüzün küçük bir kısmı. İran'la bir çatışmaya girmeyin" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumuna karşı İran'ın verdiği tepkiyi savundu. Pezeşkiyan, "Meşru haklarımız çerçevesinde ve bölgedeki barış ve güvenlik için İsrail'in saldırılarına karşılık verdik. Bu adım, İran'ın çıkarlarını ve vatandaşlarını korumak için atılmıştır" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya hitaben konuşan Pezeşkiyan, "İran savaş yanlısı bir ülke değil, ancak her tehdide kararlılıkla karşılık verir. Bu sadece gücümüzün küçük bir kısmı. İran'la çatışmaya girmeyin" uyarısında bulundu.