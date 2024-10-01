Üye Girişi
Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e Sert Uyarı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e Sert Uyarı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı sert yanıt verdiklerini belirterek, 'İran'la çatışmaya girmeyin' ifadesini kullandı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı İran'ın meşru müdafaa hakkını kullanarak sert bir yanıt verdiklerini açıkladı. Pezeşkiyan, "Bu sadece gücümüzün küçük bir kısmı. İran'la bir çatışmaya girmeyin" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumuna karşı İran'ın verdiği tepkiyi savundu. Pezeşkiyan, "Meşru haklarımız çerçevesinde ve bölgedeki barış ve güvenlik için İsrail'in saldırılarına karşılık verdik. Bu adım, İran'ın çıkarlarını ve vatandaşlarını korumak için atılmıştır" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya hitaben konuşan Pezeşkiyan, "İran savaş yanlısı bir ülke değil, ancak her tehdide kararlılıkla karşılık verir. Bu sadece gücümüzün küçük bir kısmı. İran'la çatışmaya girmeyin" uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Orta Doğu Diplomasi Politika İsrail Dünya İran

Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu

İran, İsrail'i füzelerle vurdu

 Açıklamalar peş peşe geliyor! Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya mesaj var

Açıklamalar peş peşe geliyor! Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya uyarı

 Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar

Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar
Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

Nasrallah'ın ölümü üzerinden Erdoğan'a küstah sözler: Artık yürüyen ölü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter Kızılyıldız maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Inter Kızılyıldız golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Arsenal PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Arsenal PSG golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Odeabank satıldı mı? Odeabank Araplara mı satılıyor? Bartın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 2 Ekim Bartın Valiliği okullar tatil mi, yarın okul var mı? Demir Kubbe nedir, nasıl çalışıyor? TRT Spor canlı maç izle! BARCELONA-YOUNG BOYS CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz şifresiz canlı yayın izleme linki Slovan Bratislava Manchester City CANLI izle! (tabii Spor) Slovan Bratislava Manchester City maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Michy Batshuayi neden PFDK'ya sevk edildi, kaç maç ceza alabilir? Michy Batshuayi şapkasında ne yazıyor, küfür mü yazıyor? Okan Buruk neden PFDK'ya sevk edildi, kaç maç ceza alabilir? (41. Madde nedir) Arsenal PSG hangi kanalda? Arsenal PSG maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Stuttgart Sparta Prag kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Stuttgart Sparta Prag özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });