Hamas'tan Gazze'deki ateşkes sonrası beklenen açıklama geldi: Halkımızın ve direnişimizin başarısı

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığı açıklandı. İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Gazze Şeridi'nde sevinçle karşılandı. Deyr Balah kentindeki Aks Şehitleri Hastanesi'nin avlusunda toplanan Filistinliler, sevinç gösterisinde bulundu. Öte yandan karar sonrası BM Genel Sekreteri Guterres de İsrail ve Hamas arasında sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, taraflara anlaşmayı uygulama çağrısında bulundu.

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Tüm dünyanın merakla beklediği ateşkes haberinin ardından Hamas'tan yapılan ilk açıklamada, "Ateşkes anlaşması, halkımızın, direnişimizin, ümmetimizin ve dünyanın özgür insanlarının başarısıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ateşkes anlaşması, halkımızın kahramanca direnişi ve Gazze'deki halkımızın 15 aydan fazla süren destansı duruşunun sonucudur. Ateşkes anlaşması, düşmanla olan mücadelemizde önemli bir dönüm noktasıdır ve halkımızın özgürlük hedefine ulaşması için atılan bir adımdır. Bu anlaşma, halkımıza karşı olan sorumluluğumuzdan kaynaklanıyor, Siyonist saldırıların durdurulması, kan dökülmesinin sona erdirilmesi ve soykırıma son verilmesi amacıyla imzaladık. Gazze'ye destek veren, halkımızla dayanışma içinde olan dünyanın onurlu insanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz."

GAZZELİLER ATEŞKESİ SEVİNÇLE KARŞILADI

Ateşkes haberlerinin ardından Gazzeliler, kutlama yaptı. Deir el-Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki Gazzeliler, ellerinde bayraklarla ateşkes haberini kutladı.

ANLAŞMA 19 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Anlaşmanın sağlanması sonrası Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Al Sani kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Sani açıklamasında ateşkesin 19 Ocak itibariyle başlayacağını duyurdu.

HAMAS 33 İSRAİLLİ ESİRİ 6 HAFTA İÇİNDE SERBEST BIRAKACAK

Anlaşmaya göre ateşkesin her günü Gazze'ye 600 tır insani yardımın gelmesi garanti altına alınacak. Yine anlaşmaya göre, Hamas tüm kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üzeri erkekler de dahil olmak üzere 33 İsrailliyi 6 hafta içinde serbest bırakacak. İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinli tutukluyu, her İsrailli kadına karşı 50 Filistinliyi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutuklanan 19 yaşın altındaki tüm Filistinlileri serbest bırakacak. Anlaşmanın ikinci aşaması birinci aşlamanın 16. gününde görüşülecek.