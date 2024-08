Haberler.com stüdyosunda 1 ay önce söylemişti: Lübnan'da hava saldırılarını görmemiz an meselesi

Haberler.com stüdyosunda geçtiğimiz ay yayınlanan Altı Yedi programında konuşan Dr. Selimhan Yeniacun, İsrail'in Lübnan'a her an saldırabileceğini söylemişti. Yeniacun, "Nasıl ki Şam'ı Lazkiye'yi çok ciddi şekilde bombalayabiliyorsa İsrail, aynı şekilde şu anda Lübnan'da ciddi hava saldırılarını görmemiz an meselesi." ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL, LÜBNAN'I VURMAYA BAŞLADI

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma bu sabah saatlerinde doruğa çıktı. İsrail savaş uçaklarıyla Hizbullah'a ait hedefler vuruldu. İsrail ordu sözcülüğü, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırıya 100 kadar savaş uçağının katıldığını belirterek, kuzey komutanlığı ve İsrail askeri istihbaratının tespit ettiği binlerce füzenin atılacağı rampaların hedef alındığını aktardı. İsrail ordusu, Hizbullah'ın füze rampalarının çoğunun kuzeyi, bazılarının da İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlandığını kaydederek, 40 fırlatma noktasının vurulduğunu ifade etti.

HABERLER.COM STÜDYOSUNDA SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Haberler.com stüdyosunda Altı Yedi programına konuk olan Dr. Selimhan Yeniacun İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısını her başlatabileceğini söylemişti. Yeniacun şu ifadeleri kullanmıştı: " ' Lübnan'a, Gazze'ye yapılanlar kadar kolay saldırı düzenlenebilir mi veya bu saldırıların sonucu ne olur?' sorusuna rahat cevap veremiyoruz. Çünkü 82-2000 arası 20 yıllık Lübnan işgali tecrübesi var İsrail'in. Beyrut'un güneyine kadar gelen İsrail ordusu.

"LÜBNAN'DA CİDDİ HAVA SALDIRILARINI GÖRMEMİZ AN MESELESİ"

Herhangi bir şey elde edemeden, belli kurşunlarda istedikleri sonuçları elde edemeden çekilmek zorunda kaldılar. İkinci defa bu hatayı dener mi? Bu bir soru işareti. Ama nasıl ki Şam'ı Lazkiye'yi çok ciddi şekilde bombalayabiliyorsa İsrail, aynı şekilde şu anda Lübnan'da ciddi hava saldırılarını görmemiz an meselesi."