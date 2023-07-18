Fransa'da Libya Tarafları Arasında Görüşme Gerçekleşti

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Libya ordusu yetkilileri ile Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafının Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiğini bildirdi. Taraflar, Libya'da askeri kurumların yeniden tek çatı altında toplanmasını ve ülkenin kalıcı şekilde istikrara kavuşmasını ele aldı.