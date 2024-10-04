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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?

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Adana'da düzenlenen Teknofest 2023 etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i istenmeyen adam ilan ederek ülkeye girişini yasaklayan İsrail'e sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "İsrail coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her türlü yola başvuruyor. Genel Sekreter Guterres'e utanmadan meydan okuyor. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekreteri'nin BM'ye gelemeyeceğine dair ferman gönderiyorsun? Bir cinnet haliyle karşı karşıyayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i istenmeyen adam ilan eden İsrail'e sert tepki göstererek, "İsrail coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her türlü yola başvuruyor. Genel Sekreter Guterres'e utanmadan meydan okuyor. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekreteri'nin BM'ye gelemeyeceğine dair ferman gönderiyorsun? Bir cinnet haliyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E ZEHİR ZEMBEREK TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST 2024 etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen kişi (persona non grata)" ilan ederek ülkeye girişini yasaklayan İsrail'e sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir cinnet haliyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"SEN KİM OLUYORSUN DA GUTERRES'E MEYDAN OKUYORSUN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bölgemizde son yılların en sancılı günleri yaşanıyor. Gazze ve Lübnan'daki katliamları içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Çoluk çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz Siyonist İsrail tarafından katledildi. İsrail Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti, şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor. İsrail saldırılarında can veren Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerime bir kez daha rahmet diliyorum. İsrail coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her türlü yola başvuruyor. Genel Sekreter Guterres'e utanmadan meydan okuyor. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekreteri'nin BM'ye gelemeyeceğine dair ferman gönderiyorsun? Bir cinnet haliyle karşı karşıyayız.

"VADEDİLMİŞ TOPRAKLARIN NE OLDUĞUNU GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Tüm bunlara rağmen batılı güçler mühimmat gönderiyor. Dökülen her damla kana o bombaları atanlar kadar, bombaları temin edenler de ortaktır. Bölgemizde sadece Gazze ve Lübnan'la sınırlı kalamayacak bir sinsi plan ortaya konulmuştur. Vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. İsrail yönetimi her açıklamalarıyla, her haritayla asıl niyetini ortaya koyuyor. Komşularımızla işbirliğimizi ileriye taşıyoruz. savunma sanayinde dışa bağımlılığı en aza indirmeye çalışıyoruz. Teknolojiyi sadece kullanana değil, üreten ve ihraç eden ülke olmaya emin adımlarla ilerliyoruz. Çok geniş bir alanda son derece güçlüyüz. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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Yorumlar (2)

SeyYah Saruhanli:

hep sadece konusuyorsun türk halkı korkmuyor ama sen korkuyorsun. bence biran önce gitmelisin. daha korkusuz biri gelmeli. gerektiginde savaşa kendisi katılacak en önde.

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Zargana Necmi:

Bm'ye değil itrail'e girişini yasakladılar...

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