Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim ve karşılıklı balistik füze saldırıları Avrupa'da derin bir endişeyi de beraberinde getirdi. Avrupa ülkeleri hazırladığı broşürlerle, en kötü durumun gerçekleşmesi halinde nasıl sığınak inşa edileceği, yiyecek stoklanacağı ve elektriksiz yaşanacağı konusunda tavsiyeler sunuyor.

Almanya, saldırı durumunda insanların en yakın sığınağı bulmasına yardımcı olacak bir uygulama geliştiriyor. İsveç, "Kriz ya da Savaş Gelirse" başlıklı 32 sayfalık bir broşür dağıtıyor. Yarım milyon Finli şimdiden bir acil durum hazırlık rehberi indirmiş durumda.

"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Baltık bölgesindeki güvenlik gerilimlerini önemli ölçüde arttırdı ve Finlandiya ile İsveç'i on yıllardır süren bağlantısızlık politikalarını terk ederek NATO'ya katılmaya teşvik etti. Ancak askeri kapasite her şey demek değil: Vatandaşların da hazırlıklı olması gerekiyor. İsveççe broşürün önsözü, "Belirsiz zamanlarda yaşıyoruz. Şu anda dünyanın bizim bölgemizde silahlı çatışmalar yaşanıyor. Terörizm, siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları bizi zayıflatmak ve etkilemek için kullanılıyor" diyor. İngilizce olarak da mevcut olan broşür, "kolektif direncin" şart olduğunu ve İsveç'in saldırıya uğraması halinde herkesin İsveç'in bağımsızlığını ve demokrasisini savunmak için üzerine düşeni yapması gerektiğini, herkesin İsveç'in genel acil durum hazırlığının bir parçası olduğunu belirtiyor.

"SU OLMADIĞINDA TUVALETİN KULLANIMI"

The Guardian'da yer alan habere göre İsveçliler bu tür kamu bilgilendirme broşürlerine uzun zamandır aşina. Bunların ilki ikinci dünya savaşında yayınlandı.

Sonuncusu ise diğer konuların yanı sıra uyarı sistemleri, hava saldırısı sığınakları, dijital güvenlik ve su olmadığında tuvaletin nasıl kullanılacağı gibi konularda tavsiyelerde bulunuyor.

Ayrıca evde iyi miktarda su bulundurulması (ve suyun hala güvenli olup olmadığının her yıl kontrol edilmesi), bol miktarda battaniye, sıcak tutacak giysi ve alternatif ısıtma sistemi bulundurulması, pille çalışan bir radyo alınması ve bol miktarda enerji açısından zengin, çabuk hazırlanabilir yiyecek depolanması tavsiye ediliyor.

NÜKLEERE KARŞI İYOT TABLETLERİ

Norveç'in sivil savunma müdürlüğü DSB, ülkedeki 2,6 milyon haneye benzer bir kitapçık dağıttı. Kitapçıkta iklim değişikliği, dijital tehditler ve "en kötü durumda savaş eylemlerinden" etkilenen "giderek daha çalkantılı bir dünyada yaşıyoruz" ifadeleri yer alıyor.

Norveç broşürü insanlara örneğin "gevrek ekmek, konserve bakliyat ve fasulye, konserve sandviç ezmeleri, enerji barları, kuru meyve, çikolata, bal, bisküvi ve kuruyemiş" gibi en az bir haftalık bozulmayan gıda bulundurmalarını tavsiye ediyor.

Norveç de sakinlerine nükleer bir kaza durumunda iyot tabletleri de dahil olmak üzere temel ilaçları stoklamalarını tavsiye ediyor ve İsveç gibi, insanların birkaç banka kartına sahip olmalarını, ayrıca evde hazır nakit bulundurmalarını öneriyor.

"TALİMATLAR İÇİN SAKİNCE BEKLEYİN"

Finlandiya'da, Olaylara ve Krizlere Hazırlık adlı kapsamlı bir çevrimiçi rehber, sakinlere su kesintilerinden orman yangınlarına, internetin çökmesine veya "askeri çatışma gibi uzun vadeli krizlere" kadar her konuda bilgi ve tavsiye sunuyor.

Daha pratik olarak, 72tuntia.fi adlı ayrı bir web sitesinde, Rusya ile 1,340 km sınırı paylaşan Finlandiya, vatandaşlarına, "Bir dizi kriz durumunda 72 saat hayatta kalabilir misiniz?" diye soruyor ve onları hem becerilerini hem de malzemelerini bir dizi testten geçirmeye davet ediyor.

Sitede zor koşullarla başa çıkma yeteneğini artırmak için psikolojik dayanıklılığı güçlendirmek, kişisel siber güvenliği geliştirmek ve kapalı alanlarda barınmak konularında ipuçları yer alıyor: "Kapıları ve pencereleri kapatın. Radyoyu açın. Talimatlar için sakince bekleyin."

84 MİLYON İÇİN 480 BİNLİK SIĞINAK

Bu arada Almanya, 84 milyonluk ülkede sadece 480 bin kişiyi barındırabilecek 600'den az kamu sığınağı bulunduğuna dair resmi bir tahminin ardından sığınaklarının ve koruyucu barınaklarının sayısını arttırmaya odaklandı.

Birçok soğuk savaş sığınağı artık ihtiyaç duyulmayacağı düşüncesiyle söküldü ancak Berlin şimdi Federal Nüfus Koruma Ofisi altında, coğrafi konum belirleme telefon uygulaması da dahil olmak üzere ulusal bir sığınak planı başlattı.

Uzmanlar önümüzdeki beş yıl içinde Rusya'dan bir saldırı gelebileceğini tahmin ediyor.

Bu nedenle metro istasyonları, devlet daireleri, okullar ve belediye binalarının bodrum katları da dahil olmak üzere böyle bir durumda kullanılabilecek her türlü yapının aranmasına başlandı.

İNŞAATÇILAR YÜKÜMLÜ OLACAK

Alman haneleri kendi kilerlerini, garajlarını ya da depolarını uyarlamaya ya da eski sığınakları kazmaya teşvik edilirken, inşaatçılar da Polonya'nın halihazırda yaptığı gibi yeni evlere güvenli sığınaklar eklemekle yasal olarak yükümlü olacak.

Frankfurter Allgemeiner gazetesi bu ay, Alman işletmelerine yönelik (örneğin fazladan kamyon şoförü yetiştirmelerini tavsiye eden ancak bireyler için sivil hazırlık tavsiyeleri içeren) bin sayfalık bir ordu belgesinin ayrıntılarını ortaya çıkardı.