Olay iddia: İBB operasyonunda tutuklananlar çevre illere naklediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin farklı illerdeki cezaevlerine sevk edilmesinin kararlaştırıldığı iddia edildi. Gelişmeyi kamuoyuyla paylaşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sevk edilecek tutukluların isimlerini ve gönderilecekleri cezaevlerini açıkladı.

CHP'Lİ GÜNAYDIN İSİM İSİM LİSTELEDİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın aktardığı bilgiye göre, tutukluların cezaevi dağılımı şu şekilde olacak: Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu Cezaevi'ne, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ Cezaevi'ne, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın ise Kocaeli Cezaevi'ne sevk edilecek.

"TUTUKLULAR SEVK İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ"

Konuya ilişkin bir açıklama da avukat Hüseyin Ersöz'den geldi. Ersöz, Adalet Bakanlığı'ndan gelen yazı doğrultusunda tutukluların sevk işlemleri hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Saat 21.00 itibarıyla sağlık kontrolünden geçirilen tutukluların, sabah saatlerinde gerçekleşecek nakil için hazırlık yapmaları istendi.