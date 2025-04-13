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Olay iddia: İBB operasyonunda tutuklananlar çevre illere naklediliyor

Olay iddia: İBB operasyonunda tutuklananlar çevre illere naklediliyor
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Haberler
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İBB'ye yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında bazı isimlerin farklı illerdeki cezaevlerine nakledileceği iddia edildi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın aralarında Murat Ongun'un da yer aldığı isimlerin Çorlu, Tekirdağ ve Kocaeli cezaevlerine nakledileceğini belirtirken, avukat Hüseyin Ersöz ise tutukluların sevk işlemleri hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin farklı illerdeki cezaevlerine sevk edilmesinin kararlaştırıldığı iddia edildi. Gelişmeyi kamuoyuyla paylaşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sevk edilecek tutukluların isimlerini ve gönderilecekleri cezaevlerini açıkladı.

CHP'Lİ GÜNAYDIN İSİM İSİM LİSTELEDİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın aktardığı bilgiye göre, tutukluların cezaevi dağılımı şu şekilde olacak: Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu Cezaevi'ne, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ Cezaevi'ne, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın ise Kocaeli Cezaevi'ne sevk edilecek.

"TUTUKLULAR SEVK İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ"

Konuya ilişkin bir açıklama da avukat Hüseyin Ersöz'den geldi. Ersöz, Adalet Bakanlığı'ndan gelen yazı doğrultusunda tutukluların sevk işlemleri hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Saat 21.00 itibarıyla sağlık kontrolünden geçirilen tutukluların, sabah saatlerinde gerçekleşecek nakil için hazırlık yapmaları istendi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıŞahin:

Eeee değişiklik olsun hep aynı yer olmasın devlete yanlış yaparsan Deli çoban gibi gezdirir diyar diyar

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Her türlü yolsuzluğu hırsızlığı yapanların arkasına takılan CHP ye artık oy moy yok. Önünüze dönün nedir bu aymazlık. Sanki İngiliz Fransız Yunan gelmiş Çanakkale çıkarma yapar gibi Ülkemize hainlik çıkarması yapiyomuz. Uyanın artık

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Darısı her partideki,Devletin her kurumundaki hırsızların başına.Kim soframızdan çalıyorsa haram olsun.

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Bir gece bir kurt, tavuk kümesine girip bütün tavukları öldürüyor ve bazılarını da yiyiyor. Sabah olunca tavukların sahibi kümesin yanına gidince dünyası kararıyor, kurtta halâ kümesin içinde, tavukların sahibini görünce diyor ki, bu tavukları neden öldürdün ve bazılarını yedin? Bu olanlar şu an verdiğim örneğin aynısı. Hiç bir farkı yok.

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Korku nedir bilirmisin onu yaşayanlar bilir geceleri uyutmaz sokakta yürürken hep arkana bakarsın bir yerde tek başına durmazsın işte buda korkunun eseridir yorum yapan troller dinime küfreden müslüman olsa diye bir tabir vardır bilirmisiniz

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