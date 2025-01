4 gündür yanan Los Angeles'in son hali Gazze'yi anımsattı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles bölgesindeki şiddetli orman yangınları nedeniyle en az 11 kişi hayatını kaybetti ve binlerce yapı kül oldu. Ölenler arasında Pasadena yakınlarındaki Altadena'dan ayrılamayan ya da evlerini korumak için geride kalan dört erkek ve bir kadın da bulunuyor.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir kontrol altına alınamayan yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor. NBC News'ün haberine göre, Los Angeles emniyet yetkilileri tarafından, yangının yakınlarında bulunan West Vally bölgesinde kimliği henüz açıklanmayan iki kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı.

YANGINLARIN BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Çevredeki kişilerin "ateş yakmaya çalıştığını" iddia ettikleri şahısların olayla ilgisi araştırılıyor. Yetkililer, ayrıca bölgedeki diğer yangınlarla olası bağlantıları da araştırıyor.

BIDEN: BANA SAVAŞ SAHNESİNİ HATIRLATIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, yangın felaketine müdahale çalışmalarına ilişkin brifing verdi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte açıklamalarda bulunan Biden, bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "California'nın bu yangınla mücadele etmek ve hayatta kalmak için mümkün olan her kaynağa sahip olduğundan emin olacağız" dedi. Yangının etkileri nedeniyle Los Angeles'ın şu anda kendisine bir "savaş sahnesini" hatırlattığını kaydeden Biden, iklim değişikliğini orman yangınlarının şiddetini artıran bir faktör olarak gösterdi. Gazetecilerin sorularına da yanıt veren Biden, atılan her adımın yeni başkanın ekibiyle paylaşıldığını ve onların da bu çalışmaları sürdürmelerini umduğunu söyledi. Biden can kayıpları konusunda ise, "Büyük ihtimalle artacak" ifadelerini kullandı.

GAZZE'Yİ ANIMSATTI

Tüm dünyanın yakından takip ettiği bölgedeki yangınlar devam ederken ortaya çıkan görüntüler ABD'nin desteğiyle İsrail tarafından yerle bir edilen Gazze'yi anımsattı.

FELAKETTEN ÖNCESİ VE SONRASI

Öte yandan; orman yangınından sonra çekilen fotoğraflar ile geçmiş dönemdeki uydu görsellerinin karşılaştırması yangının etkilerinin boyutunu gözler önüne serdi.