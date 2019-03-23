Duba Şehri Yalova"

AK Parti İl Başkanı Bağatar, 2014 seçimlerinde "Yalova'yı Dubai gibi yapacağım" diyen CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'nın Yalova'yı "duba şehri"ne çevirdiğini ileri sürdü.

İl Başkanı Bağatar, parti binasında basın toplantı düzenledi. 31 Mart seçimleri için vatandaşlara seslenen Bağatar, "Malum bir tarafta bugün misafirimiz var, hepimizin tanıdığı, Yalova Belediyesi'nin son 5 yıllık icraatlarına damga vuran işte bu gördüğünüz dubalar. Biz bu seçimlerde Yalova halkının bir tercih yapmasını bekliyoruz. 5 yılda yapılamayan şeyler var. Sadece Yalova'nın her yerini bu dubalardan doldurdular. Bu dubaların kimin yaptığı, ne maksatlı yaptığı, kimlere ihale edildiği ayrı bir tartışma konusu, ama biz oraya girmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Çiftlikköy ilçesinde içme suyu alt yapısını değiştirirken kazı esnasında çıkan boruların fotoğraflarını basın mensuplarıyla paylaşan Bağatar, şöyle konuştu:

"Alt yapıdaki asbestli, 30-35 yıl önce çıkmış borular. Yalova'nın alt yapısının tamamı aynı tarihte yapılmış, dolayısıyla muhtemeldir ki Yalova'nın da muhtelif yerlerinde kazı çalışması yapıldığında asbestli borularla, paslı her türlü hastalığa maruz kalacak borularla maalesef su içiyoruz veya temizlikte kullanıyoruz. Diğer tarafta da duba, çöp, çukur haricinde biz projelerimizle, hizmetlerimizle, yatırımlarımızla Yalova'yı yeniden hak ettiği eski güzel günlerine kavuşturmaya talibiz."

TOKİ 400 konut yapacak

Geçtiğimiz günler Yalova'ya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geldiğini söyleyen Bağatar, yapılan görüşmeler neticesinde birkaç tane müjdeli haber aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bunlardan bir tanesi ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit maksadıyla yapmış olduğumuz çalışmalarda, özellikle düşük gelir seviyesine sahip vatandaşlarımızın TOKİ konutlarına ihtiyaç duyduklarını tespit ettik. Yalova'da 400 adet TOKİ konutunun yapımını bakanımız müjdeledi. Yerleri hazır. TOKİ'nin kendi arazileri, çok kısa zaman sonra projeye başlanabilir. Beraberinde ilimizde deprem sonrası kat yükseklikleri zemin artı 3 kat olarak tespit edilmiştir. Sizlerin de bildiği üzere şimdi şöyle bir problemle karşılaşıyoruz. Örnek veriyorum, 5 katlı bir binası olan vatandaş kentsel dönüşüme gidip o 5 katlı binasını yıkıp yeniden yaptırmak istediğinde sadece zemin artı 3 katlı bina yapabiliyordu. Dolayısıyla bazı kat malikleri de mahrum kalıyordu. Şimdi bu yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın elinde olduğu için Yalova'da 5-6 katlı binalar yapılıp yeniden kentsel dönüşümle yapıldığında hak sahipleri zarara uğramayacak. Yani binalarını yeniledikleri zaman eski kat yüksekliklerini koruyabilecekler. Bu Yalova'da kentsel dönüşümü yapabilmek için en büyük engeldi. Bunu da bu şekilde gidermiş olduk. Ayrıca Bağlar başı Mahallesi, Bayraktepe ve Seyrentepe mahallerinde bunlarla ilgili birtakım problemler var. Gerek alt yapı eksikliği gerek su, elektrik gibi hizmetlerden faydalanamadıkları yönünde tespitlerimiz var. Bu imar ve alt yapı eksikliklerini çözmek için de Çevre ve Şehircilik Bakanımızla gerekli görüşmelerimiz yapıldı. Bu mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza da bunu müjdesini vermek istiyoruz. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla buradaki problemleri direkt Bakanımızla istişare ederek hepsini çözeceğiz inşallah."

Çöp sorunu

Taşköprü Sanayi Sitesi'ndeki 63 plakalı çöp kamyonlarını tamirhanede olduğunu sözlerine ekleyen Bağatar, "Dedik ya Şanlıurfa'dan Yalova'ya mı çöp toplamaya geliyorlar? Dediler ki seçim zamanına kadar diğer firma işi feshettiği için geçici olarak bir başka CHP'li bir belediye bunları göndermiş. Son 15 gün 'Aman durumu idare edin' diye. Geçici çözümlerle idare etmeye çalışıyorlar, ama maalesef sıkıntı büyük. Belediyenin çöp çukur siyasetine karşı bizim yapmış olduğumuz çalışmalardan binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayacak teknolojik sanayi yatırımlar, çevreci yatırımlar modern bir devlet hastanesi, kentsel dönüşüm, Sosyal konut projeleri şehir içi trafiğine nefes aldıracak binlere araçlık ücretsiz otoparklar var" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA