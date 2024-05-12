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KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılıyor? KPSS sınav ücreti nereden, hangi bankadan ödenir?

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2024 yılında düzenlenecek olan KPSS lisans başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanmasının ardından KPSS ödemeleri hangi bankadan yapılır, sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılıyor? KPSS sınav ücreti nereden, hangi bankadan ödenir?

Kpss ödemeleri hangi bankadan yapılır, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada 2024 yılında gerçekleşecek KPSS sınavının başvuruları hakkında detaylar verildi. Peki, KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılıyor? KPSS sınav ücreti nereden, hangi bankadan ödenir?

KPSS ÖDEMELERİ HANGİ BANKAYA YAPILIYOR?

Sınav ücretini ödemek isteyen adaylar, Ziraat Bankası'nın internet bankacılığı veya mobil bankacılık hizmetleri aracılığıyla yatırabilirler. Ayrıca, Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı ile PTT İş Yerlerinden de ödeme yapabilirler.

Emir Ceran
Emir Ceran
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