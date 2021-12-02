Dost Dernekler Platformu'ndan Başkan Ataç'a ziyaret

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Dost Dernekler Platformu yönetim kurulu üyeleri ve kanaat önderleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile temaslarına devam ediyor. Eskişehir'de faaliyet gösteren 23 hemşehri derneğinin oluşturduğu Eskişehir Dost Dernekler Platformu da Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Platform Başkanı Ayhan Arslan ve yönetimi, Başkan Ataç'a faaliyetlere ilişkin bilgiler aktardı. Buluşmada kent meseleleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette platform üyeleri, "Şehrimize katma değer sunmak adına hemşehri dernekleri ve kanaat önderleri olarak bir araya geldik. Ziyaretimiz ile Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a hizmetleri için teşekkür etmek istedik, bundan sonraki çalışmalarında da kendisinin yanında olduğumuzu ilettik" dedi.

Başkan Ataç da yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşları ile diyaloğunun önemli olduğunu ve tüm hemşehri dernekleri ile iyi ilişkiler içinde olmaya devam edeceğini kaydetti. Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR