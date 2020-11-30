Son dakika haber: Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır'ın yüzeyi kısmen dondu
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Son dakika haber: Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır'ın yüzeyi kısmen dondu

30.11.2020 09:59 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:37

Son dakika gündem haberi... Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle donmaya başladı.

Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle donmaya başladı.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve bölgenin sıcaklığın en düşük seyreden illerinden olan Kars'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Etkili soğuklardan dolayı Kars-Ardahan sınırı arasında yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü'nün yüzeyinin bir bölümü dondu.

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Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkiinde gölün donmasıyla buz kalınlığı yaklaşık 25-30 santimetreye ulaştı.

123 kilometrekare alana sahip gölün üzerindeki buz üzerine çıkan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Çıldır Gölü'ndeki cam buz üzerinde yürüyen vatandaşlardan Ömer Faruk Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, donan gölde buz üzerinde yürümenin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Kasım ayının son günleri, aralık ayına gireceğiz ve buz üzerinde yürüyoruz, gerçekten güzel bir manzara var burada. Herkesi Çıldır Gölü'ne bekliyoruz. Sanırım mart ayına kadar bu buz göl üzerinde kalıyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Elif Nur Keçici ise cam buzu görmek için yıllardır beklediğini anlatarak, "Yıllardır bu anı yakalamaya çalışıyorum, nihayet yakaladım çok farklı bir duygu gerçekten anlatılmaz yaşanılır herkese tavsiye ediyorum. Buz üzerinde yürümek muhteşem çok güzel." dedi.

Taşbaşı köyünden Latif Daşdemir de yaklaşık 1 hafta önce Çıldır Gölü'nün donmaya başladığını dile getirerek, "Buz kalınlığı yaklaşık 27 santime ulaştı, gölün Taşbaşı köyü mevkisi dondu diğer taraflar daha donmadı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derecelere kadar düştü, bundan dolayı göl dondu." ifadesini kullandı.

Son dakika haber: Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır'ın yüzeyi kısmen dondu
Son dakika haber: Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır'ın yüzeyi kısmen dondu
Son dakika haber: Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır'ın yüzeyi kısmen dondu
Son dakika haber: Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır'ın yüzeyi kısmen dondu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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