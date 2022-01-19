Doğu Anadolu'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacak.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don, sis ve pusun görüleceği bölgede, yağışların Erzincan'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 8, Kars'ta 7, Erzurum'da 6, Erzincan'da 2, Tunceli'de 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Bölgede gece ise en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 17, Ardahan'da 14, Kars'ta 13, Erzurum'da 10, Iğdır'da 6, Tunceli ve Erzincan'da 5 derece ölçüldü.