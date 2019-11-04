Diyetisyen Gülbahar, Adilcevaz'da göreve başladı

Diyetisyen Gülbahar, Adilcevaz'da göreve başladı

Bitlis'in Adilcevaz Onkoloji Hastanesine atanan diyetisyen Leyla Gülbahar, göreve başladı.

04.11.2019 12:38
Diyetisyen Gülbahar, Adilcevaz'da göreve başladı

Bitlis'in Adilcevaz Onkoloji Hastanesine atanan diyetisyen Leyla Gülbahar, göreve başladı.

Başhekim Yardımcısı Yusuf Şen, yaptığı açıklamada, hastaneye uzun aranın ardından diyetisyen ataması yapıldığını söyledi.

Diyetisyenin uzman hekimlerle koordineli şekilde çalışacağını belirten Şen, "Gerekli tahlil ve tetkiklerin ardından, izlenecek diyet uygulaması veya tedavi planı hakkında hastalarımız ayrıntılı olarak bilgilendirilecektir. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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