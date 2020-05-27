DİYARBAKIR Patenli gençler, trafikte birbirlerine karpuz atarak ilerlediler
Patenli gençler, trafikte birbirlerine karpuz atarak ilerledilerDiyarbakır'da patenli gençlerin ellerindeki karpuzu birbirlerine atarak trafikte ilerlemeleri cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
27.05.2020 11:59 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:03
Patenli gençler, trafikte birbirlerine karpuz atarak ilerlediler
Diyarbakır'da patenli gençlerin ellerindeki karpuzu birbirlerine atarak trafikte ilerlemeleri cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Yenişehir ilçesindeki Ofis Altgeçidi'nde patenli iki gencin ellerindeki karpuzu birbirlerine atarak trafikte ilerlemeleri cep telefonu ile görüntülendi. Rahat tavırlarıyla karpuzu birbirlerine atan gençler trafikte tehlike oluştururken sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekti.
Kaynak: DHA