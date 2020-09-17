Diyanet-Sen Şırnak Şubesinden 'karikatür' tepkisi Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, İslam dini ve kutsal değerler ile alay edilmesinin, mizah konusu yapılmasının veya aşağılanmasının kabul edilemez bir durum olduğunu belirterek Hz. Nuh ile ilgili alaycı karikatür yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, İslam dini ve kutsal değerler ile alay edilmesinin, mizah konusu yapılmasının veya aşağılanmasının kabul edilemez bir durum olduğunu belirterek Hz. Nuh ile ilgili alaycı karikatür yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

Diyanet-Sen Şırnak Şubesi, Hz. Nuh'un karikatürlerinin yapıldığı dergiye tepki gösterdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, hiçbir peygambere hakaret edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Manevi değerle ve mukaddesatlarının mizah konusu olmayacağını aktaran Çanga, "Peygamberleri aşağılamak da kimsenin haddi değildir. Peygamberler tüm insanlığın ortak değeridir. Peygamberleri mizah konusu yapmak onları aşağılamak kimsenin haddi değildir. Bunun basın özgürlüğü ile bir ilgisi yoktur. İnançlarımıza manevi değerlerimize yapılan bu saygısızlığı kınıyor, karikatürü yapanı, yayınlayanları Müslüman halkımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Biz Müslümanlar peygamberleri ayırt etmeyiz. Hepsi bizim peygamberimiz, Allah'ın elçileridir ve hiç birine hakaret edilmesine, aşağılanmasına izin vermeyiz. Kimse bir başkasının kutsalına, inançlarına hakaret edip basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne sığınamaz. Bizler sevgi ve merhamet dini İslam'ın temsilcileriyiz. Biz kimsenin peygamberine kitabına küfretmeyiz. Ne bizim ne de bir başka inanç grubunun inancına, kutsalına hakaret edilmesine de izin vermeyiz. Sağduyu ve aklıselimle güzel dinimizin bizlere öğrettiği hassasiyetle tepkimizi ortaya koymasını da biliriz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA