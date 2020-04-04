Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Gine' açıklaması DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, Gine'nin istikrar içinde kalkınma yönünde attığı adımları desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, Gine'nin istikrar içinde kalkınma yönünde attığı adımları desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Gine'de düzenlenen genel seçimler ve Anayasa referandumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aksoy, Gine'de eşzamanlı olarak tertip edilen seçimlerin ve referandumun Gine halkının huzur, mutluluk ve refahı bakımından hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ettiklerini belirterek, "Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde siyasi sürecin halkın tercihleri ve beklentileri doğrultusunda kapsayıcı ve yapıcı bir anlayışla yürütüleceğine inanıyoruz. Türkiye dost Gine'nin istikrar içinde kalkınma yönünde attığı adımları desteklemeye devam edecektir" dedi.

Kaynak: DHA