Dinar ilçesinde okullar arası maçlar başladı
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Dinar ilçesinde okullar arası maçlar başladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı okul spor maçlarının başladığı bildirildi.

12.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:58
Dinar ilçesinde okullar arası maçlar başladı

Afyonkarahisar'ın ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı okul spor maçlarının başladığı bildirildi.

Gençlik ve ilçe Müdürlüğü ve işbirliği içerisinde başlayan maçlar, Dinar, Dazkırı, Başmakçı, Evciler ve Kızılören okul takımlarının katılımıyla stadyum ve spor salonlarında başladı.

Belirlenen takvime göre genç kızlar futsal, genç ve yıldız kızlar voleybol maçları ile birinci dönem maçları tamamlanacak.


Grubunda birinci ve ikinci olan okul takımları Afyonkarahisar'da yapılacak olan final grubu maçlarına katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: AA
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