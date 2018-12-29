Dha Yurt Bülteni - 21

PARK HALİNDEKİ TANKERDEN GELEN 'SES' PANİK YARATTI

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, mahalle arasına park edilen akaryakıt tankerinden ses duyan çevredekiler, sızıntı olabileceğini düşünerek ihbarda bulundu. AFAD ekipleri incelemede bulunurken, sesin aracın körüklerinden geldiği belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Derince Yenikent Mahallesi Özenli Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde olan 54 EM 193 plakalı tankerden ses geldiğini fark eden mahalle sakinleri ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. AFAD ekipleri tanker üzerinde incelemede bulundu. Yapılan incelemede tanker üzerinde herhangi bir tehlikeli madde kaçağı olmadığı tespit edilirken, polis ekipleri tarafından tanker sürücüsü Samet Özalp'e 'Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ile Meskun Mahale Girmek' suçundan 108 TL para cezası kesildi. Daha sonra tanker bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.

Yaşanan olayı anlatan tanker sürücüsü Samet Özalp, "Bursa'dan geldim. Aracı buraya park ettim. Aracın tekerinden gelen sesi gaz sızıntısı zannedip şikayet etmişler. AFAD, itfaiye ekipleri gelip incelemelerini yaptılar. Herhangi bir sıkıntı yok, bir koku yok. Gaz değil, motorin taşıdım. Buraya gelirken körükleri havaya kaldırdım. Burada indirdiğim için hava sızıntısı sesi çıkıyor. Onu da gaz sızıntısı sanıp şikayet etmişler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Tankerin görüntüsü

-AFAD ekiplerinin incelemeleri

-Tanker sürücüsü ile röp.

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ DERİNCE(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TIR REKLAM PANOSUNA ÇARPTI: 1 AĞIR YARALI

ANKARA'da kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu reklam panosuna çarpan TIR, hurda yığınına döndü. Kazada, sürücü Sefa G. (40) ağır yaralandı.

Çankaya ilçesi Alacaatlı Caddesi üzerinde merkez istikametine seyir halinde olan Sefa G. (40) idaresindeki 06 SAZ 65 plakalı TIR, gece yarısı soğuk hava nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kavşaktaki reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR hurda yığınına dönerken, sürücü Sefa G. şoför kabininde sıkıştı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Sefa G., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de güvenlik önlemleri alarak, ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak verdi. Hastaneye kaldırılan Sefa G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hurda yığınına dönen TIR'dan görüntü

Kaza yerinden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bakan Pekcan: Hedefimiz yüksek gelir seviyesindeki ülkeler arasına yükselmek (4)

BAKAN PEKCAN İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Karkamış Sınır Kapısı'nda yaptığı incelemelerin ardından Gaziantep Ticaret Odası'nda düzenlenen 'İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Pekcan, ülkenin etkili olamadığı pazarlarda yeni eylem planları hazırladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Şu an etkili olamadığımız pazarlarda yeni stratejilerle güçlü şekilde girmek için eylem planları hazırladık. İhracatta TIR kuyruklarının azalması için 'Sanal Kuyruk' projesini geliştirdik. Gümrüklerin dijitalleşmeleri için çok ciddi çalışmalarımız var. Tek pencere, konteyner liman takip gibi projeleri hayata geçiriyoruz. Gümrük kapılarımızın organizasyon sürecini hızlandırdık. Karkamış kapısına gittik. Kapı olarak güzeldi. Eksikliklerimiz var onları da düzelteceğiz. Afrin'e açılan Zeytin Dalı kapısının Türkiye tarafını 8 Kasım itibariyle çalışır vaziyete getirdik. Çobanbey ve Öncüpınar'la ilgili çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanıyor."

'18 YAŞINI DOLDURMUŞ HERKES İHALEYE GİREBİLİR'

Gümrüklerde toplanan eşyaların satışının açılan internet sitesiyle daha ulaşılabilir olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, "Tasfiye hizmetlerinde çok fazla araç, eşya birikmesi vardı. Bunu da ihale yapıyorlardı. Buraya bir güncelleme getirerek mobil uygulamasını başlattık. Artık Türkiye'de 18 yaşını doldurmuş herkes bizim gümrükten satış E-İhale sistemine girebilir. Günde 100 civarına yakın araç ve eşya satıyoruz. Online ve açık arttırmayla bedelin yüzde 75 ile ihaleye çıkıyoruz. Çok ciddi ve güzel sonuçlar aldık" dedi.

'PERAKENDE SATIŞ YAPAN İŞ YERLERİNİN SAATİNE VALİLER KARAR VEREBİLİR'

İş yerlerinin çalışma saatlerinde Valilerin yetkisi olduğunu ifade eden Pekcan, "Perakende konusundaki çalışma saatlerinde bakanlık olarak TOBB ve TESK'ten bize görüş geldi. Bu çerçevede değerlendirip düzenleme yapabiliriz, ancak Valilerin yetkisi var. Sayın Valim karar verebilir şu saatte kapatın der hepsi kapatır" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Toplantıya katılanlar

İş insanları

Ruhsar Pekcan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BUZ KIRMA TİMİ İŞ BAŞINDA

KAYSERİ'de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası sıcaklıklar 8 ila 12 derece arasında düştü. Cadde ve sokaklar buz tutarken belediyeler tarafından oluşturulan ekipler ise küreklerle buzları kırmak için yoğun çaba harcadı.

Kayseri'de yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte cadde ve sokaklarda buzlanmalar oluştu. Buzlanmaya karşı da belediyeler seferber oldu. Oluşturulan ekipler farklı bölgelerde buz kırma ve temizleme çalışması yaptı. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu Merkez Melikgazi Cumhuriyet Mahallesi'nde ekipler, küreklerle buz kırdı. Hummalı çalışma dikkat çekerken, ekiplere teşekkür eden esnaflar ise "Buz kırma timi iş başındaö şeklinde yorum yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Buz kırma çalışmalarından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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Kaynak: DHA