DHA YURT BÜLTENİ-20

12.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:50

Uludağ'da kaybolan dağcılara uçurum ve vadi kenarlarında zorlu arama (3)

KAYIP DAĞCILARDAN MERT ALPASLAN'IN EŞİ, DHA'YA KONUŞTU

11 gündür kayıp olan ikisi de mühendis ve amatör dağcı Efe Sarp ile Mert Alpaslan'ı arama çalışmaları sürerken, eşinin geçen hafta cumartesiyi pazara bağlayan gece, çantasını hazırladığını belirten Burcu Alpaslan, "Çantasına, kamp çadırı, ocak, çaydanlık, tabak, yedek çorap, yedek polar ve ufak tefek gıdalar aldı. Uludağ'a ulaştıklarında ise sucuk ve kömür gibi malzemeler satın almak için markete gireceklerini söyledi. Eşim daha önce de Efe ile birlikte kamp yaptı. Sabaha karşı beni öperek evden çıktı ve pazar saat 08.00'de aradığımda Uludağ'a ulaştığını, araçlarını park ettiklerini söyledi. Kahvaltı da ne yediklerini sorduğumda Efe'nin yanında çorba olduğunu, yürüyüş sırasında mola verip içeceklerini söyledi. Zaten Uludağ'a ulaştıklarında da bir markete uğramışlar çünkü kredi kartında hareket gördük" dedi.

'UZUN SÜRE HAYATTA KALACAK KADAR DAYANIKLI EKİPMANLARI VAR'

Mert Alpaslan'ın üzerinde ve çantasında, arama-kurtarma ekiplerinin giydiği, kaliteli mont, bot ve polar olduğunu belirten Burcu Alpaslan,"Bir sıkıntı yaşadıklarında, uzun süre hayatta kalabilecek dayanıklıkta ekipmanları var. Yine güvenlik kamarası görüntülerinde Efe Sarp'ın sırtında çok büyük ve dolu bir çanta olduğunu görüyoruz. Bu çantada, yedek mont, yedek çorap, yedek polar ve gıda maddelerinin olduğunu düşünüyoruz. Hal böyleyken, onların yetersiz ekipmanlara sahip olduğunu söylemek mümkün değil. Mert'i ikinci kez arayarak havanın bozacağını ve endişelendiğimi söyledim. Bana, 'Beni merak etme, yanımda en iyi kampçılardan biri olan Efe var' diye cevap verdi. Ben Efe Sarp'ın babasıyla görüştüğümde, çok profesyonel olduğunu, avlanmayı, barınmayı, ateş yakmayı, yakacak toplamayı çok iyi bildiğini söyledi. Efe'nin de ailesi, Efe'nin tecrübesiyle ortaya çıkacaklarına inanıyor" dedi.

'BULUNAN MONT VE BATONLAR, KESİNLİKLE İŞARET'

Arama-kurtarma ekiplerinin titizlikte çalıştığının altını çizen Alpaslan, "Ekipler, göllerde, mağaralarda, kuyularda, uçurumlarda arama yapıyor. Ancak çok şükür ki, olumsuz bir ize rastlanmadı. Bu zamana kadar bulunan izlerde halen daha birlikte olduklarına işaret ediyor. Ben bulunan montun ve batonların bir işaret olduğuna eminim. Bir işaret bırakmak için bunu yaptılar. Yanında yedek montların da olduğunu biliyoruz. Montta, yırtık, diş izi, kan gibi olumsuz bir emare yok, tertemiz. Ayrıca montun cebinde yarım kalmış bir poğaça var. Demek ki karınları çok acıkmamış ki o poğaçayı yememişler" dedi.

'MERT'İME BİR AN ÖNCE KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Umutlarını bir an olsun tüketmediğini söyleyen Alpaslan, "Efe Sarp, bir arkadaşına mesaj atmış ve daha önce hiç keşfedilmemiş mağaralara gideceğini söylemiş. Belki ekiplerin de bilmediği mağarada olabilirler. Biz Mert ve Efe'nin bir yere sığındıklarını düşünüyoruz. Gerçekten herkes elinden geleni yapıyor. Ekipler, canla başla çalışıyor. Ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Hava koşulları kötüye gidiyor. Çalışmalara ara verileceğini duyduk. Bu bizi çok üzdü. Ama aramayı yapacak olan kişiler, eşimden, arkadaşından ve bizden daha güçlü. Hiç kimsenin canının yanmasını istemiyoruz. İkisi de yetişkin ve tecrübeli insanlar, dağcılığa gönül vermiş, ekipmanları da gayet iyi. Geç kalmamamız gerekiyor. Biz asla umudumuzu kesmedik, kesmeyeceğiz. Bunun bir yolu, çözümü olmalı. Ben Mert'ime bir an önce kavuşmak istiyorum. Elimde olsa çıkarım Uludağ'a, tırnaklarımda ellerimde o karları kazır, eşimi ararım. Herkesin desteğine ihtiyacımız var, onlar yaşıyor" diye konuştu.

BURSA

=================

Şüpheli paketten toprak ve çöp çıktı

KÜTAHYA'da, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli poşetten toprak ve çöp çıktı.

Dumlupınar Mahallesi Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu Sporkent Köprülü Kavşak altına bırakılan siyah renkli poşeti gören vatandaşlar, bomba paniğine kapılarak polisi aradı. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, poşetin etrafını güvenlik şeridi ile çevreledi. Ardından da özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, poşeti fünye ile kontrolü olarak patlattı. Patlatılan poşetten toprak ve çöp çıktı. Kısa süreli trafiğe kapatılan yol, yeniden açıldı.

Görüntü Dökümü: -Caddeye güvenlik şeridi çekilmesi-Bomba imha uzmanı-Poşetin kontrollü patlatılması-Poşetten çıkan toprak ve çöp-Trafikteki araçlar-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

===================

14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, öldü

SİVAS'ta, ailesinin oturduğu 14 katlı apartmanın terasından düşen Bursa İdari Mahkemesi Üyesi Hakim Mustafa Nuri K. (27), hayatını kaybetti. Acı haberi alan Mustafa Nuri K.'nin yakınları, olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Emirpaşa Caddesi'ndeki 14 katlı apartmanda meydana geldi. İzinli olarak geldiği Sivas'ta ailesinin oturduğu apartmanın terasına çıkan Bursa İdare Mahkemesi Üyesi hakim Mustafa Nur K., yaklaşık 30 metre yükseklikten bilinmeyen nedenle düştü. Mustafa Nuri K.'yi yerde hareketsiz kanlar içinde gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansa alınan ağır yaralı Mustafa Nuri K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Mustafa Nuri K.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Nuri K.'nin yakınları olay yerinde gözyaşı dökerken, olayda intihar şüphesi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü: -Olay yerinden görüntüler-Yakınlarının yaşadığı üzüntü-Binanın görüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

=======================

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz: Fatih'in manevi şahsına yakışır bir proje geliştireceğiz

GEBZE Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği Hünkar Çayırı'nın belediyelerine devrinin sağlandığını ve proje hazırladıklarını belirterek, "Tüm bu hassasiyetleri gözeterek Fatih'in manevi şahsına da yakışır bir şekilde proje geliştirip hayata geçireceğizö dedi.

Gebze'de, Fatih Sultan Mehmet'in sefere çıkmadan önce ordularının toplandığı, rahatsızlanması sonucu vefat ettiği 'Hünkar Çayırı' adı verilen alan Gebze Belediyesi'ne devredildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bugün Hünkar Çayırı'nda açıklamalarda bulundu. Zinnur Büyükgöz, Hünkar Çayırı'nda, Fatih Sultan Mehmet'in manevi şahsına yakışır bir çalışma yapacaklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte bize yakışan şu olacak, burası çağ açıp, çağ kapatan İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefat ettiği, seferlere çıktığı zaman ordusunu toparlayıp son kontrollerini yaptığı tarihteki adıyla Hünkar Çayırı veya Fatih'in Otağı alanı. Bir tane Fatih var, bir çağ açılış ve kapanışını gerçekleştiren Hünkar var. Dolayısıyla hem tarihi sorumluluklarımız gereği, hem taşıdığı manevi değer itibari ile buranın sıradan bir rekreatif alan olmayacağını, buranın sıradan bir tarih parçası da olmayacağı aşikar. Dolayısıyla biz tüm bu hassasiyetleri gözeterek Fatih'in manevi şahsına da yakışır bir şekilde proje geliştirip, bunu Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği halinde hayata geçireceğiz.ö dedi.

195 dönümlük arazide yapısal gruplara çok ağırlık vermeyeceklerini açıklayan Büyükgöz, "Burada son sürat bütün çalışmalar tarihi verilere, bilimsel verilere ve proje anlayışındaki özgünlüğe dayalı olarak bugüne kadar belki bir panorama müzesinde olmayacak düzeyde bir yeni versiyon veya tarih müzesi anlamında son derece hem bir tarihi yansıtacak, hem de aynı zamanda dijital dünyanın en ileri boyuttaki ürünlerin kullanıldığı bir müze anlayışı burada gerçekleştirilecek. Özgünlüğü anlamda da projede bugüne kadar bu tür alanlarda olmayan birçok yönlerini de burada biz yansıtacağız. 195 dönümlük arazi içerisinde biz yapısal grupları çok ağırlıklı olmadan adı üstünde Hünkar Çayırı burada o duyguyu yok etmeden yapı stoku anlamında çok ileri gitmeden, fakat tarihi kimliği koruyan, kollayan, yaşatan ve bu günkü nesle ve gelecek kuşaklara da en sağlıklı bilgilerle ve en sağlıklı anlatımlarla, görsellerle aktarmak için bu çalışmayı yürüteceğiz. Sonuç itibari ile burada inşallah kısa sürede projelendirme çalışmaları tamamlayıp, akabinde de yapımla alakalı süreç başlayacak. Gebze Belediyesi olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmeti hem Kocaeli ve Gebze'mize, hem ülkemize ve uluslararası insanlık tarihinin burada yansıyacağı kırılma noktası olan İstanbul'un fethi konusunun vurgulandığı ve hatırlatıldığı bir çalışma olacaktır.ö diye konuştu.

"TARİHİ KİMLİĞİN ANATOMİSİNİ EN İYİ BİLENLERLE ÇALIŞACAĞIZöBüyükgöz heyecanlı olduklarını, bu projenin içerisinde yer almaktan gururlu olduklarını açıklayarak şöyle konuştu: "Biz bunu katılımcı bir anlayışla sözü olan her kesin sözünü dinleyeceğiz. Tarihi kimliğin anatomisini en iyi bilenlerle çalışacağız. Tarihi bilgisi olan tüm tarafları burada dinleyeceğiz. Görüşlerini alacağız. Katılımlarını sağlayacağız ve sonuçta hata yapmamak üzere gerekli ne tür hassasiyet varsa biz o hassasiyetleri burada hayata geçireceğiz. Fatih bir tane, çağ açıp çağ kapayan bir olay ve burada vefat etmiş. Bunu asla ve asla sıradan bir proje anlayışıyla, sıradan bir yaklaşımla ele almayacağız ve almamızda söz konusu olamaz.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBaşkanın açıklamalarıAlandan görüntüler

HABER-KAMERA: Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli),

==============================

Silahla vurulan yılkı atı tedaviye alındı AFYONKARAHİSAR'da, sol ayağından ateşli silahla vurulmuş halde bulunan yılkı atı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Afyonkarahisar 5. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Şuhut ilçesi Kumalar Dağı'nın Sandıklı ilçesi tarafında yaralı yılkı atı olduğu ihbarını aldı. Hemen bölgeye giden ekipler, aksayarak yürüyen yılkı atını uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek, yakaladı. Ardından da AKÜ Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Veteriner hekimler tarafından muayene edilen ve röntgen filmi çekilen atın, silahla vurulduğu ve sol ön ayağında kırık olduğu belirlendi.

'AYAĞINDA KURŞUN İZLERİ VAR'

AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, röntgeni çekilen atın ayağında kırık tespit edildiğini söyledi. Kandır, "Aynı zamanda atın ateşli silahla da vurulduğu anlaşıldı. Kurşun izleri belirlendi. 8 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğimiz aygırın uzun zamandır bu şekilde dolaştığını düşünüyoruz. Fakültemizin cerrahi anabilim dalı öğretim görevlileri tarafından gerekli antibiyotik tedavisine başlandı. Tedavinin olumlu sonuçlanması ve atın güçlenmesiyle ayağına alçı yapılarak kırığın iyileştirilmesi sağlanacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Yılkı atı tedavi edilirken detayYılkı atından detayYılkı atının yara yeri temizlenirken detayGenel detaylar

Röp: Emine Hesna Kandır

HABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

================================

Kaynak: DHA