DHA YURT BÜLTENİ - 17

04.02.2020 18:39 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:39

Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı

ELAZIĞ'daki depremde hasar gördükleri için boşaltılan 2 apartmanın demir kapıları çalındı.

Elazığ'ın Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde bitişik halde bulunan biri 5 diğeri 6 katlı 2 binaya, Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı raporu verildi. Bunun üzerine toplam 20 daireli 2 apartmanda yaşayanlar, tahliye edildi. Ancak dün gece yarısı 2 apartmanın demir kapıları kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek, çalındı. Hırsızlık olayı sabah saatlerinde mahalle sakinleri tarafından fark edildi. İhbarla gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Apartmanda oturan Ahmet Bayram, "Depremden dolayı binalarımızın hasarlı olduğu söylendi. Bizler de binayı boşaltmak için çalışmalara başladık. Apartmanların dış kapılarının çalındığını öğrendik. Durumu polise bildirdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Apartmanlardan görüntü Röportaj Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,=====================

Bakan Kurum: Elazığ'da 4 bin 600 bina yıkılacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu Elazığ'da 4 bin 600 binanın yıkılacağını söyledi. Kurum, "Bu yıkımları yapıp, şubat ayı sonunda inşa faaliyetlerine başlayacağız. Elazığ'daki kardeşlerimizin yaralarını hızlı şekilde saracağız. Acil yıkılması gereken 441 bina var. Ağır hasarlı binalar da yıkılacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Depremin en çok etkilediği Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'inin tamamlandığını söyledi. Yapılan çalışmalarla 4 bin 552 ağır hasarlı binanın tespit edildiğini anlatan Bakan Kurum, 1779 da orta hasarlı binanın olduğunu aktardı. Bakan Kurum, "Şu ana kadar 40 bin binamızın tespitini yaptık ve 169 bin bağımsız bölümü içeren tamamlandı. Elazığ'ın genelinde hasar tespit çalışmasının yüzde 85'ini tamamladık. Yarın itibarıyla hasar tespitimizin büyük bir çoğunluğunu tamamlamış olacağız. Sivrice ve Maden ilçelerinin merkezinde hasar tespit çalışmaları bitti, köylerimizde sürüyor. Hasar tespit çalışmalarıyla birlikte binaların yıkımını da sürdürüyoruz. Hızlı bir şekilde hem hasar tespit çalışmasını yapıyoruz hem de yıkılması gereken binaların yıkımını başlatmış durumdayız. Bu çerçeve Elazığ genelinde 107 binanın yıkımını bitirdik. Sürsürü Mahallesi'ndeki yıkım çalışmalarımız tamamlama aşamasına geldi. Mustafa Paşa ve Abdullah Paşa mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyoruz" dedi. 10 BİN KONUTLUK PROJE ÇALIŞMASI

Bakan Kurum, yıkım çalışmaların ardından Elazığ'da belirlen 36 rezerv alanında 10 bin konutluk proje çalışmalarına da başlayacaklarını belirtti. Hasar tespit çalışmalarının drone destekli yapıldığına dikkat çeken Kurum, şunları söyledi:

"Hem yerde hem de drone ile havadan tespitler yapıyoruz. Bu tespitler sayesinde çatılardaki hasarları, binalarda göremediğimiz alanlardaki hasarları drone ile tespit ediyoruz. Drone'lar oldukça hassas veri veriyor. O verilerle birlikte haritamızda kentsel dönüşüm alanını belirleyerek, ne kadar binamız etkilenmiş ne kadar binayı kentsel dönüşüme dahil etmemiz gerekiyor, proje için orta hasarlı binanın dahil edilip, edilmesi gerektiği de bu çalışmalar sayesinde yapıyoruz. Elazığ'da belirlediğimiz 3 rezerv alanda toplamda 10 bin konutluk proje çalışmasını başlattık. Projelerimiz de ilerledi. Elazığ'da depremde etkilenen en önemli yer Mustafa Paşa ve Sürsürü mahalleleri oldu. Abdullah Paşa Mahallesi'nde de yapı stoku kötü. Mustafa Paşa Mahallesi'nde 30 binanın yıkımını gerçekleştirdik, 100 bina yıkımını da yapacağız. Bu yıkımları yapıp, şubat ayı sonunda inşa faaliyetlerine başlayacağız. Elazığ'daki kardeşlerimizin yaralarını hızlı bir şekilde saracağız. Acil yıkılması gereken 441 bina var. Ağır hasarlı binalar da yıkılacak. Elazığ genelinde yıkılacak bina sayısı 4 bin 600. Bina enkazı çalışmasında lazer tarayıcılarını kullanmıştık. Lazer tarayıcıları saniyede 2 milyon nokta atabilen ve binanın fotoğrafını lazerle çıkarabilen, binanın yıkılma tehlikesi olup olmadığının tespitini takip ediyoruz. Drone ile enkaz etrafında, deprem sahasında ilk günde uçuş yapıp, hangi bölgelerde etkilenme var, hangi bölgelerde ağır hasar var, drone ile hızlı bir şekilde tespit ediyoruz."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: ELAZIĞ, ======================

Sürat teknesiyle kaçırılan göçmenler yakalandı

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 1'i çocuk 17 göçmen, sürat teknesine binerken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından deniz yolu ile sürat teknesi kullanılarak Kıbrıs'a yasadışı yollardan göçmen taşınacağı bilgisi alması üzerine hareket geçti. Ekipler yaptıkları çalışmada, merkez Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi sahil kesiminde göçmenlerin olduğu sürat teknesi Kıbrıs'a gitmek üzere denize açıldığı sırada Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarınca durduruldu. Tekne içerisinde yapılan aramada 16 yetişkin 1 çocuk 17 Suriye uyruklu göçmen, Suriye uyruklu 1 tekne kaptanı ile göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan 1 Türk vatandaşı da gözaltına alındı.

Kimlik sorguları yapılan göçmenlerden 11'inin yasadışı yollardan 6'sının yasal olarak Türkiye'ye giriş yaptıkları ortaya çıktı. Olayda kullanılan tekneye el konulurken soruşturmanın tamamlanmasının ardından 17 Suriye uyruklu göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Organizatör olan 1 kişi ile Suriye uyruklu tekne kaptanı hakkında ise adli işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Göçmenlerin binadan çıkması-Göçmenlerin araca binmesi-Araç çevresinde önlem alan askerler

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN, ===============================

Otomobil önce 3 araca sonra polis merkezi kapısına çarptı, sürücü öldü KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsü Hasan Yılmazer'in (70) kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra polis merkezinin kapısına vurarak durdu. Kaza öncesi kalp krizi geçirdiği sanılan yaralı sürücü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Şehit Gaffar Okkan Caddesi'nde meydana geldi. Haşim Benli Bulvarı'nda ilerleyen Hasan Yılmazer idaresindeki 43 HY 746 plakalı otomobil, park halindeki 3 otomobile daha sonra ise Polis Merkezi Amirliği kapı girişine çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü Hasan Yılmazer, ihbar üzerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Yılmazer, hayatını kaybetti. Yılmazer'in direksiyon başında kalp krizi geçirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Sürücü Yılmazer'in hastaneye getirilmesi-Acile götürülmesi-Kazanın olduğu polis amirliği-Kaza yapan araç-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLTEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),============================

Hatay'da askeri araç hareketliliği HATAY'da, TIR'lara yüklü tank, obüs ve çeşitli askeri araçlar sınırın çeşitli noktalarına konuşlandırılmak üzere yola çıktı.

Reyhanlı'daki sınır bölgesinde TIR'lara yüklenen tank ve obüsler ile çeşitli askeri araçlar konvoy halinde Antakya istikametine gitti. Askeri araçlar sınırın farklı noktalarında konuşlandırılacak.

Görüntü Dökümü----------------------------Tırlara yüklü tank ve obüsler-Askeri araçlardan görüntü-Detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),==================================

Ağrı'da köy ve taşımalı eğitim tatil edildi

Ağrı kent merkezinde yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezine bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullar 5 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi.

Haber: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, ===========================

Hatay'da pompalı dehşet: Annesi ve eşini öldürüp, intihar etti HATAY'da Ömer Yıldırım (27), pompalı tüfekle eşi Pervin (27) ve annesi Emine Yıldırım'ı (50) öldürüp, yaşamına son verdi.

Olay, merkez Antakya ilçesi Çekmece Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aile içi geçimsizlik yaşayan Ömer Yıldırım, eşi Pervin ve annesi Emine Yıldırım ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yıldırım, bir süre aracına gidip, pompalı tüfeği aldıktan sonra girdiği evde annesi Emine ve eşi Pervin Yıldırım'ı vurdu. Daha sonra tüfeği kendisine yöneltip ateşleyen Yıldırım, hayatını kaybetti. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekiplerin yaptığı kontrolde Ömer Yıldırım, annesi Emine ve eşi Pervin Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Ailenin olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yerinden genel ve detay görüntüler-Ailenin yakınları ağlaması -Komşularının görüntüsü

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, =========================

Van'da, çocukların kar eğlencesi VAN'da yoğun kar yağışı etkili olurken, çocuklar, kent merkezindeki süs havuzuna biriken karlara duvardan atlayarak, eğlendi.

Van'da akşam saatlerine doğru yoğun kar yağışı başladı. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı kentte, karla mücadele ekipleri, yolların kapanamaması için çalışma başlattı. Çocuklar ise kar yağdığı için sevinirken, kent merkezindeki süs havuzuna biriken karlara duvardan atlayarak, eğlendi. Van'a gelen İranlı turistler de karlar içinde hatıra fotoğrafları çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kar'da yürüyen insanlardan detaylar-Kar Yağışı yoldan detaylar-İranlı Turistlerin Fotoğraf çekinmesi -Kar topu oynayan çocuklardan detaylar

Haber-Kamera: Abdullah KAYA- Safa ATMACA/VAN,

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Kaynak: DHA