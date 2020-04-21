DHA YURT BÜLTENİ - 11
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Haberler
Diyarbakır, Manavgat, Alanya, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 11

Hırsız kardeşler, klima motorunu 14 saniyede söktüANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bir otele ait lojmandan 8 klima dış ünitesi, 1 klima iç ünitesi çalan E.D. ve kardeşi M.D. tutuklandı.

21.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:34
DHA YURT BÜLTENİ - 11

Hırsız kardeşler, klima motorunu 14 saniyede söktü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bir otele ait lojmandan 8 klima dış ünitesi, 1 klima iç ünitesi çalan E.D. ve kardeşi M.D. tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin girdikleri lojmanda klima motorunu 14 saniyede söktükleri görüldü.

Manavgat'ın Aydınevler Mahallesi'nde Mustafa T.'ye ait otel lojmanı olarak kullanılan binadan 8 klima dış ünitesi, 1 klima iç ünitesi çalınmasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve lojmanda yapılan parmak izi araştırmasında, şüphelinin E.D. olduğu ve hırsızlık olayını kardeşi M.D. ile gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin 14-31 Mart tarihleri arasında aralıklarla gelerek klimaları yerinden söküp götürdükleri anlaşıldı.

Yapılan araştırmada Antalya'nın Akseki ilçesinde olduğu tespit edilen şüpheliler Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler E.D. ve M.D. klimaları kendilerinin çaldığını, seyyar hurdacılık yapan bir kişiye sattıklarını itiraf etti. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. ve M.D., sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDAŞüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, binanın arka tarafından saat 16.30 sıralarında lojmana girdiği belirlenen şüphelilerden birinin önce alt katta, ardından üst katta balkona çıkarak klima motorunu 14 saniyede yerinden söküp, içeri taşıdığı, bu sırada olaydan habersiz otel personelinden birisinin de otelin önünde oturduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Güvenlik kamerası görüntüleriManavgat adliyesi görüntüsüŞüphelilerin adliyeye getirilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

=========================

Karantinadaki mahalleden çıkan vatandaşa para cezası

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde karantina altına alınan mahalledeki evinden annesinin maaşını çekmek için çıkan Ahmet S'ye (55) 3 bin 150 TL para cezaı uygulandı.Akmescit Mahallesi, yakınının cenazesi için Fransa'dan gelen kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine önceki gün karantina altına alındı. 600 haneli mahallenin giriş ve çıkışı jandarma tarafından kapatıldı. Mahallede oturan Ahmet S., bu sabah annesinin maaşını çekmek için evden çıkıp, ara yolları kullanarak Tomarza ilçesine gitti. Burada jandarmanın şüphelenerek kimlik kontrolü yaptığı Ahmet S.'nin, karantina altındaki mahalleden çıktığı belirlendi. Ahmet S, karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle 3150 TL para cezası uygulandıktan sonra sağlık ekibine teslim edilerek, ambulansla evine götürüldü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Jandarma ekiplerinden görüntü-Karantinadan kaçan Ahmet S'nin getirildiği ambulanstan görüntü-Muhabir Olcay DÜZGÜN anons-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

==========================

Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.İlçenin Bahçelerarası mevkiinde bahçesi bulunan Gürsel Eskici, arkadaşının tavsiyesi üzerine ezildiği için pazarda satamadığı maydanozları çiftliğinde beslediği tavuklara verdi. Kaynattığı maydanozun suyunu da tavukların içtiği suya karıştırdı. Bu uygulamanın ardından 10 gün sonra, Eskici'nin 10 tavuğundan biri, maydanoz desenli kahverengi yumurta yumurtladı.Elinde maydanoz desenli 4 yumurta olduğunu belirten Gürsel Eskici, "Arkadaşımdan öğrendiğim ve araştırdığım metodu maydanozlarla tavuklarımda uygulamaya başladım. Şimdi elimde 4 tane maydanoz desenli yumurta oldu, ama yakında bütün tavuklarımın maydanoz desenli yumurtlayacağını inanıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORFatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

==========================

Yerleşik yabancılara belediyeden maske

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye bu hafta yerleşik yabancılara maske dağıtımı yapacak. Alanya Belediyesi maske ihtiyacını kendisi karşılayabilmek adına belediyenin atölyesinde maske üretmeye başladı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatıyla vatandaşlara dağıtılmaya başlanan maskeler, muhtarlar aracılığıyla 102 mahalleye ulaştırılıyor. Ayrıca Alanya Belediyesi bu hafta itibariyle ilçede yaşayan 31 bin 500 yerleşik yabancı vatandaşa da dernekleri aracılığıyla maske dağıtmaya başlıyor.  Alanya Belediyesi'nin ilçede yaşayan yerleşik yabancılara maske dağıtımı yapacağıyla ilgili değerlendirmede bulunan Alanya Polonyalılar Derneği Başkanı Anna Maria Bielecka, "Alanya'da yerleşik olarak yaşayan yabancı sayısı çok yüksek. Alanya Belediyesi sağ olsun bizi unutmadı. Herhangi bir ilan olduğu zaman bize haber verip, onları bizim gruplara, üyelerimize iletiyoruz. Bugünlerde maske dağıtacaklar. Her derneğin adına belli bir miktar maske verilecek. Biz de onları üyelerimize dağıtacağız. Bu çok güzel bir şey. Başkanımız sağ olsun bizi düşündü. Bize böyle bir iyilik yapacak. Maskeleri alacağız en kısa zamanda, sözümüzü aldık" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Alanya Belediyesi muhtarlara maskeleri teslim ederken genel görüntülerRÖP: Anna Maria Bielecka

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA,(Antalya)

==========================

Kilosu 100 liradan satılan kuzugöbeği mantarını toplamaya başladılar

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerinde doğada kendiliğinden yetişen ve halk arasında 'kuzugöbeği' olarak adlandırılan mantar, toplanmaya başlandı.Çam, ardıç ve katran gibi ağaçların diplerinden toplanan ve kilosu 100 liradan satılan kuzugöbeği mantarının yetiştiği bölgelere giden vatandaşlar, mantar toplamaya başladı. Torosların eteğinde yer alan Tozlu Mahallesi'nde kuzugöbeği mantarı toplayan Veli Coşkun, "Sağlığa çok faydası olan kuzugöbeği mantarı topluyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendiren, hücreleri yenileyen ve enerji deposu olan, etten kat kat daha proteinli olan kuzugöbeği mantarını nisan ayı itibari ile toplamaya başladık. Şu anda kilosu 100 liradan satılıyor. Bizler de satın almayıp, hem gezi olsun hem de yürüyüş olsun diye kuzugöbeği toplamaya geldik. Çok güzel bir tadı var. Ben herkese tavsiye ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kuzugöbeği mantarı görüntüsü-Mantarlar toplanırken-Mantarı elde yakın görüntüsü-Kuzugöbeği toplayan Veli Coşkun ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin), =========================

Polisten küçük Ömer Ali'ye doğum günü sürprizi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs nedeni ile dışarıya çıkamayan Ömer Ali Öztürk'e (2), polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.İlçeye bağlı Yukarı Çöplü köyünde oturan koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Ömer Ali Öztürk'ün ailesi, çocuklarının doğum günü için polisten yardım istedi. Talep sonrası harekete geçen polis ekipleri, köye gelerek küçük Ömer Ali'ye sürpriz yaptı. Polisleri karşısında görünce çok şaşıran Ömer Ali, pastadaki mumları üfleyerek söndürdü. Koronavirüs nedeniyle sade bir kutlamanın yapıldığı doğum gününde keyifli dakikalar yaşandı.Zonguldak'da görevli Uzman Doktor Sedat Öztürk ün oğlu olan Ömer Ali, kutlama nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi. Anne Kadriye Öztürk ise polislere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Polis ekiplerinin siren çalarak köye gelmesi-Doğum gününün anons edilerek kutlanmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ/ ADIYAMAN

==========================

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahiplerine destek 

DİYARBAKIR Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce her ay Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de ihtiyaç sahibi aileler ile öğrencilere 7 milyon 727 bin liralık destek sağlanıyor.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 4 ilde yaşayan 5 bin 500 kişiye, içinde 15 çeşit gıda ürünü bulunan koli yardımı, 339 muhtaç ve engelliye 914 TL muhtaçlık maaşı ile 1016 öğrenciye burs desteği veriliyor. Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, faaliyet gösterdikleri Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de tespit ettikleri ihtiyaç sahibi aileler ve öğrencilere her ay 7 milyon 727 bin liralık destek sağladıklarını söyledi. Bugün Diyarbakır'daki 361 aileye gıda yardımı yaptıklarını anlatan Evsen, "Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de her ay 5 bin 500 kişiye kuru gıda yardımı yapıyoruz. PTT ile yaptığımız anlaşmayla muhtaç ailelerin adresine personelimizle beraber götürüp dağıtıyoruz. Dolayısıyla hiçbir muhtaç olan ailenin sıkıntı yaşamaması için herhangi bir problem yaşamaması için Genel Müdürlüğü'müzün talimatlarıyla kendi ellerimizle teslim ediyoruz. Kuru gıda, muhtaçlık maaşı ve burslarla birlikte her ay 7 milyon 727 bin 721 TL'lik yardımı hassasiyetle insanlara ulaştırıyoruz. Sosyal yardımlarımız rutin olarak devam etmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzün bu konudaki hassasiyetini burada uygulamaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti Haberler
Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Kendilerine 'Bekçi' denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?
Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
Madagaskar Cumhurbaşkanı, 'Koronavirüs ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti
Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Özkoç Berat Albayrak Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Halil Sezai Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Falcao Fatih Terim Rüştü Reçber Lionel Messi Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:10:07. #1.15#
title