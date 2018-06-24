Dha Seçim Bülteni-28

KONYA'DA AK PARTİ'DE COŞKULU KUTLAMA

Konya'da AK Parti seçmenleri, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı'nı Recep Tayyiy Erdoğan'ın kazanması üzerine seçim sonuçlarını coşkuyla kutladı.

AK Partililer, sandıkların açılmaya başlamasından itibaren partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde toplanmaya başladı. Ardından sonuçları merakla bekledi. Cumhurbaşkanlığı'nın kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekili seçimlerinde de Cumhur İttifakının önde olduğunun belirlenmesi üzerine partililer, kentte coşkuyla kutlama yaptı. Bazı partililer, meşaleler yakarak, bazıları da araçlarla şehir turu atıldı.

Görüntü Dökümü

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Partililerin seçim sonuçlarını, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde takip etmesi

Partililerin seçim sonuçlarını kutlaması

Haber- Kamera: Tolga YANIK/ KONYA

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SAMSUN'DA OY ÇUVALLARINI TAŞIYAN PERSONELLERLE TARTIŞAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

SAMSUN'da alkollü olan ve seçim kuruluna oy çuvalları getiren personellerle tartışan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Seçim Kurulu binası önünde meydana geldi. İddialara göre alkollü olan 3 kişi, kurula oy çuvallarını getiren kişilerle tartıştı. Tartışmayı gören polisler duruma müdahe etmek isteyince şüpheliler polisle de tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine polis, şüphelileri gözaltına aldı. Polis ekibiyle ifadeleri alınmak ve kabahatler kanuna muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere Gazi Polis Merkezine götürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin polisle tartışmaları

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Polis aracının gidişi

(Süre: 02.24 dk) - (Boyut: 270.71 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,

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MANİSA'DA SANDIK BAŞINDA, YAKALAMASI OLAN 32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

MANİSA'da, oy kullanmak için sandık başına gelen ve hakkında yakalama kararı olan 32 kişi gözaltına alındı. 16 kişi hakkında ise seçim suçuyla ilgili işlem yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde kent merkezi ile ilçelerde çeşitli suçlardan aranan kişileri yakaladı. Hakkında 10- 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 2- 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 kişi ve gıyabi tevkif yakalama emirli 4 kişi olmak üzere toplam 32 kişi sandık başında yakalandı. Seçim sırasında 08.00 ile 17.00 saatleri arasında il genelinde oy pusulasının fotoğrafını çeken 10 kişi, oy kabininde telefonla konuşan 2 kişi, oy kullananı yönlendiren 1 kişi, başkasının yerine oy kullanmaya çalışan 1 kişi ve sandık kurulu üyeleriyle tartışan 1 kişi hakkında seçim suçuyla ilgili işlem yapıldı. Ayrıca 1 otobüs üzerinde poster bulunduğu tespit edilerek, seçim suçuyla ilgili işlem yapıldı.

Nermin UÇTU/MANİSA,

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HDP'LİLER KUTLAMALARA BAŞLADI

SEÇİM sonuçlarının açıklanmaya başlaması ve HDP'nin yüzde 10 barajının geçtiğinin televizyonlarda yayımlyanması ile birlikte Diyarbakır başta olmak üzere HDP'liler sokağa döküldü. Diyarbakır'da kutlamalar HDP'nin önünde yapılarken, konvoy oluşturan partileler kent merkezinde kutlama turları atıyor. Kutlamalar sırasında havai fişekler patlatılırken, parti bayrakları ile kutlamalar kentin bir çok noktasında devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Kutlamalardan görüntüler

-Kutlama konvoyundan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serdar SUNAR-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,-

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