Devrekli Öğrencilere Ödül Yağdı

Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilere girdikleri Arapça yarışmada ödül yağdı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din öğretimi Genel Müdürlüğünce her yıl düzenlenen Anadolu İmam-Hatip Liseleri arasında 9. Arapça Bilgi ve etkinlik yarışmaları Zonguldak il finali yarışmaları Ereğli Erdemir Kültür Merkezinde yapıldı. Yarışmaya Zonguldak, Devrek, Çaycuma, Kozlu, Ereğli, Alaplı ve Gökçebey Anadolu İmam-Hatip Liseleri Öğrencileri katıldılar. Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri bir ikincilik derecesi elde ettir. Arapça metin canlandırma dalında Muhammet Göcen, Adem Haktan Berber, Beyzanur Karagöz, Gülsemin Dikenli ve Sinem Kocatürk okullarını en iyi şekilde temsil ederek ödül almaya hak kazandılar. Arapça şiir okuma dalında ise Ebru Hatice Tuzcuoğlu il ikinciliğini elde ederken, yarışmacılara katılım belgesi ile dereceye giren öğrencilere ayrıca plaketler verildi.

Devrek Anadolu İmam-Hatip Lisesi Okul Müdürü İsmail Özürk, 'Öncelikle bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta Arapça bilgi yarışmaları yapılacağını okulu temsil edecek olan sizlere şimdiden başarılar diliyor ve bu başarılarınızın artarak devam edeceğini ümit ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK