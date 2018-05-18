Dereboğazı Barajında Mutlu Son

Çorum'un Osmancık ilçesinde inşa edilen Dereboğazı Baraj inşaatı tamamlandı.

Osmancık'a yıllık 2 milyon 730 bin metreküp içme suyunun temin edileceği, temelden 47 metre yükseklikte yapılan Dereboğazı Barajı 3 milyon 756 bin metreküp su biriktirme kapasitesine sahip bulunuyor.

Projenin Çorum için önemli olduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Bölge için önemli bir proje daha hayata geçiyoruz. 7 milyon 723 bin TL yatırım bedeline sahip Dereboğazı Barajı ile bölgeye menba kalitesinde içme suyu temin edeceğiz." dedi. - ÇORUM