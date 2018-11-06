Denizli Hırsızlar Trafodaki Bakır Kabloları Çaldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki mesire alanında bulunan aydınlatma direğinin elektrik trafosu, hırsızlar tarafından parçalanıp, içindeki bakır kablolar çalındı. Açıkta bırakılan 380 volt akım taşıyan elektrik kablosunun erken fark edilmesi, olası bir ölümü önledi.

Aktepe Mahallesi TOKİ konutlarındaki Aktepe Parkının içindeki mesire alanına gelen iki kişi oldukları tahmin edilen hırsızlar, burada bulunan aydınlatma direğine 380 volt elektrik akımına sağlayan trafoyu kırıp, devirdi. Önce elektrik kalbosunu kesen hırsızlar, ardından trafo içindeki bakır kabloları çalıp olay yerinden kaçtı.

Bu sabah pabah parka gelen görevliler, trafonun parçalandığını görünce elektrik akımını kapatıp, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi araştırması yaptı. Trafodan bakır kabloların çalındığı belirlendi. Açıkta kalan kablonun görevliler tarafından erken fark edilmesinin, temas halinde yaşanacak olası bir ölümü önledi. Polis, kabloları çalan kişileri belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.