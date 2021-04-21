Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 23 gemi, 23 Nisan'da 23 limanı ziyaret edecek
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 23 gemi, 23 Nisan'da 23 limanı ziyaret edecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 23 gemi, 23 Nisan'da 23 limanı ziyaret edecek
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 geminin 23 limanı ziyaret edeceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 geminin 23 limanı ziyaret edeceğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 23 gemimiz ile 23 liman ziyareti icra edilecek. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerden dolayı gemilerimiz halkın ziyaretine açılmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan görselde, gemilerin ziyaret edeceği limanların Samsun, Zonguldak, Karadeniz Ereğli, İzmit, Moda, Dolmabahçe, Erdek, Avşa, Çanakkale, Gökçeada, Foça, İzmir, Çeşme, Yalıkavak, Marmaris, Fethiye, Kaş, Finike, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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