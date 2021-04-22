Demet Akalın, Hadise-Ebru Gündeş geriliminde tarafını belli etti
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Demet Akalın, Hadise-Ebru Gündeş geriliminde tarafını belli etti

Demet Akalın, Hadise-Ebru Gündeş geriliminde tarafını belli etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Hadise-Ebru Gündeş geriliminde tarafını belli etti. İşte detaylar...

Şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu öne sürmüştü. O kadınlardan birinin şarkıcı Hadise olduğu iddia edildi.

Hadise bu iddiayı sert bir dille yalanladı. Şarkıcı, "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.

TARAFINI BELLİ ETTİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Hadise-Ebru Gündeş geriliminde kimden yana olduğunu açıkladı. Akalın, aracıyla seyir halindeyken Ebru Gündeş'in 'Aşık' isimli şarkısını dinlediğini söyledi. Akalın, "Sesi en çok özlenen isim Ebru Gündeş" dedi.

Ünlü şarkıcı sergilediği bu davranışla Ebru Gündeş'in yanında olduğunu ifade etti.

Kaynak: Snob Magazin

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