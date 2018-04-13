Deik, Belaruslu Kimya Firmalarını Ağırladı

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Türkiye ile Belarus'un merkez bankaları arasında karşılıklı ticarette yerel paraların kullanılmasını öngören anlaşmanın imza aşamasına geldiğini bildirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Belarus'un önde gelen kimya işletmelerinin temsilcilerini İstanbul'da ağırladı. Toplantıda, iki ülke kimya şirketlerinin temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, gelecek yıllarda Türkiye ve Belarus arasındaki ilişkilerin hızla gelişeceğini ifade ederek, Başbakan Binali Yıldırım'ın Minsk ziyaretinde, ticaretin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Belarus'ta bir Türk bankası açılması kararının alındığını bildiren Savinykh, şunları kaydetti:

"Şu anda iki ülkenin merkez bankaları arasında karşılıklı ticarette yerel paraların kullanılmasını öngören anlaşma, imza aşamasına gelmiş durumda. Daha önce Rusya ile Türkiye arasında söz konusu olan yeşil koridor benzeri gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik anlaşma da imzalandı. Ancak anlaşmanın tam kapsamlı olarak uygulamaya geçmesi gerekiyor. Avrasya iktisadi pazarına yönelik olarak üretim yapan Türk şirketlerin Belarus'u bir ticaret üssü olarak kullanabilmesi için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Üretim maliyetini düşürmeye imkan veren anlaşmada, hazır ürünler için gümrük vergisi muafiyeti sağlanacak. Ayrıca, Türkiye'nin Japonya ve Almanya gibi ülkelerden ithal ettiği tarım makinelerinin üretimini Türkiye'de ortak olarak gerçekleştirebiliriz."

"Belarus tarafından önemli bir ziyaret bekliyoruz"

DEİK Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkan Yardımcısı Necip Akbulut da iki ülke arasında son dönemde çok ciddi siyasi iş birliği olduğunu, ekonomik ilişkilerin de hızla büyüdüğünü ifade etti.

Akbulut, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu yıl da Başbakan Binali Yıldırım'ın Belarus'u ziyaret ettiğini hatırlatarak, ilerleyen günlerde Belarus tarafından da önemli bir ziyaret beklediklerini kaydetti.

Akbulut, "İki ülke arasında 2017 yılında 605 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaştık. Bu rakam, 2016 yılına göre yüzde 31 artış demek. Ticaretin aynı hızla artması halinde önümüzdeki 5 yılda beklentimiz ve hedefimiz 1 milyar dolar. Yani 2023 yılında Belarus ile ticaret hedefi 1 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

Belarus'un kamu petrokimya şirketi Belneftekhim'in Dış Ekonomik İlişkiler Direktörü Eugene Mikulinski ise şirket olarak birçok petrokimya ürününün ithalatını gerçekleştirdiklerini belirterek, gelecek dönemde Türkiye'ye daha çok ürün ihraç etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Toplantıda, Belarus'un önde gelen kimya şirketlerinin temsilcileri de sunum yaptı.