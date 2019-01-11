Dehşeti Yaşatan Trans Bireye 8 Yıl Hapis (Arşiv)

Antalya'da, aracına bindiği Semih M.'yi evine davet edip, parasını gasbettiği, kaçmak isteyen genç adamın ikinci kattaki evin penceresinden düşerek yaralanmasına neden olduğu iddia edilen trans birey M.Ş., 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. M.Ş.'nin cezası ertelenmedi.

Olay, geçen yıl 7 Haziran günü saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Polise başvuran Semih M., yardım ettiği M.Ş. isimli bir trans bireyden, bıçak zoruyla parasını aldığı ve kaçmaya çalışırken de ikinci kattan düşmesine neden olduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Polis, Semih M.'nin verdiği adreste yaptığı araştırmada genç adamın pencereden düşme anını gösteren güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Semih M.'nin ayakları üzerinde beton zemine düştüğü, başını binanın girişindeki basamağa çarptığı ve yerde kıvrandığı görülüyor. Bir süre yerde yatan genç, daha sonra kalkıp, sekerek olay yerinden uzaklaşıyor. Görüntülerde ayrıca bir grup trans bireyin düştüğü yerde genci aramaları ve kendilerine tepki gösteren vatandaşlarla tartışması da yer alıyor.

CEZASI ERTELENMEDİ

Soruşturma sonunda polis tarafından gözaltına alınan M.Ş., tutuklandı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan M.Ş., 'gasp' suçundan 5 yıl 10 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 ay, 'kasten yaralama' suçundan da 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, verilen cezaları ertelemedi. Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda olay gecesi yaşananları tüm ayrıntılarıyla yer aldı. Gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi

M.Ş. evinde viski ikram ettiği Semih M.'ye 'At bakalım viski karşılığı bir şeyler' dedikten sonra müşteki, sanığa 170 TL para verir. Ancak bu paraya razı olmayan sanık daha fazla para talep eder. Semih M.'nin daha fazla para vermeyeceğini belirtmesi üzerine bu kez sanık kapıları kitler ve eline bıçak alarak, müştekiyi tehdit ederek cüzdanını çıkarmasını ister. Korkan müşteki, cüzdanından 200 TL daha çıkartarak sanığa verir. Semih M.'nin cüzdanında daha fazla para olduğunu gören sanık bu kez cüzdandaki tüm paraları almak için saldırır. Yaşanan itiş-kakışın ardından müşteki sanıktan kurtulmak için dışarıya çıkmak ister. Ancak sanığın kapıyı kilitlemesinden dolayı dışarıya çıkamaz. Yatak odasına kaçan müşteki iç kapıların kilidinin olmadığını görünce kapının arkasına dolap koyar. Bu sırada polisi arayan müşteki bulunduğu adresi bilmediği için yeterli açıklamada bulunamaz. Acil Çağrı Merkezi'nde sadece 'Peşime takıldılar' diyebilen müşteki, sanığın kapıyı araladığını görmesi üzerine pencereden kaçmak ister. Bu sırada, dışarıdan başka travestilerin binaya girdiğini gören müşteki panik yapar ve pencere dışındaki klima motoruna tutunarak aşağı inmeye çalışır. Yaşadığı panikle tutunduğu panjurun kendisini taşımaması nedeniyle yere düşen müşteki yaralı halde oradan uzaklaşır. Sanık ve beraberindekilerin müştekinin peşinden gitmeleri kamera kayıtları ile sabittir. Müştekide hastaneden alınan rapora göre sağ ayak bileği ve sağ ayakta yumuşak doku travması, sağ ayakta kalkaneus kırığı oluşmuştur. Kırık basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte değildir. Sanık eylemleri nedeniyle 'gasp', 'hürriyeti kısıtlama' ve 'kasten yaralama' suçlarını işlediği yönünde mahkememizce tam bir vicdani kanaat oluşmuştur.

Kaynak: DHA